Лукашенко - ученым: За результат государство будет платить

Предложения по улучшению работы Национальной академии наук, статус белорусского ученого, предстоящая встреча с научным сообществом - это лишь часть тем, которые 13 ноября звучали в рабочем кабинете главы государства.

Президент принял с докладом председателя Президиума Академии наук Владимира Караника, который в должности почти полгода - достаточно, чтобы вникнуть в работу, изучить кадровый потенциал, обозначить планы развития.

Александр Лукашенко делает особую ставку на развитие науки - ученые должны с большей отдачей работать на экономику страны, это главное требование Президента. Владимир Караник представил главе государства доработанные предложения по совершенствованию деятельности Академии наук.

Во время доклада обсуждалось и усиление ответственности заказчиков за научные исследования. Прежде нередко бывали такие факты, когда изобретения именовались как "нежизнеспособные" и, соответственно, не были востребованы промышленностью.