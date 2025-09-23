Лукашенко в разговоре с Турчиным указал на косяки правительства и как нужно выправлять ситуацию

Экономическая ситуация в стране, результаты и сложности в работе правительства. Президент 23 сентября принял с докладом премьер-министра.

Главная тема - итоги работы экономики за 8 месяцев и состояние отдельных отраслей. Ключевые - промышленность, сельское хозяйство, деревообработка, а также экспорт. Президент начнет со сложных вопросов, где ситуация проседает. Не сильно, но все же. Задача премьер-министру - обратить на это внимание.

"Перед разговором с Вами запросил информацию о косяках правительства. ВВП - 101,6, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет: я Вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно, по сельскому хозяйству Вы, возможно, превзойдете год, урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем, посмотрим. Но тем не менее у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности. Промышленность - Ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Потому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5 %", - сказал глава государства.

Белорусский лидер начал со сложных вопросов

Александр Лукашенко также упомянул о факте, что на складах пока еще остаются большие объемы произведенного сливочного масла. "Вы пока производите столько, сколько продаете. А те (те объемы, которые не смогли продать ранее – прим. ред.), запасы как были, так они и остались".

Премьер-министр признал проблему, отметив, что 30 тыс. т этого продукта лежит на складах.

При этом, заметил глава государства, в мире готовы купить это масло. "В то же время я разговариваю с высокопоставленными китайцами в Китае, когда на приеме был. "Мы у вас купим все, что можно". Я говорю: "По какой цене?" "По мировым ценам", - привел он пример.

Продукты питания - отдельный вопрос с учетом того, сколько Беларусь зарабатывает на экспорте. Акцент в разговоре конкретно на свинине. У нас ежегодно потребляют почти 300 тыс. т. Есть 10-летняя стратегия развития. Как она реализуется, интересуется Президент.

"Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, - Шулейко - взять на жесткий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос - в производстве контроль (он должен видеть) и особенно продажи - экспорт. Вице-премьер за это отвечает", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент: Надо соблюдать свои интересы

Также 23 сентября Президент затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиасфере. В частности, речь о перелете через Беларусь частных авиакомпаний.

"Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские точно такие они заправляют и обслуживают, белорусские - нет, - заметил Президент. - Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили".

В сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты, уверен глава государства. "Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают - ищем компромисс, т.е. по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти".

Турчин: Рост экономики должен быть сбалансированным

По мнению Александра Турчина, однозначно охарактеризовать текущее состояние экономики сложно, ведь работать приходится в очень непростых условиях, когда присутствует санкционное давление, периодически появляются новые недружественные решения.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Мы каждый день живем в каких-то ожиданиях очередных, как я говорю, черных лебедей. Мне кажется, что спокойной жизни уже точно не будет. Будут возникать те или иные проблемы. Наша задача - с ними эффективно справляться. Задача правительства - чтобы мы, не дай бог, не допустили никакого обвала, чтобы рост экономики был сбалансированным. Нельзя обеспечивать рост в ущерб другим показателям".

Правительство интенсивно работает с партнерами из Российской Федерации и ЕАЭС. Есть ряд договоренностей, которые позволяют с определенным оптимизмом смотреть вперед, подчеркнул Александр Турчин.

Премьер-министр отметил наличие некоторых проблем с отдельными предприятиями и отраслями, которым в свое время была оказана государственная поддержка и которые не справляются с исполнением своих долговых обязательств. К решению этих проблем в правительстве подошли системно. Сейчас идет проработка стратегических решений, касающихся прежде всего концернов "Беллесбумпром" и "Беллегпром", и простых решений среди них нет, подчеркнул премьер-министр. По его словам, в течение года планируется вносить соответствующие предложения на уровень главы государства.

Затронули и тему "справедливых цен". Правительство постоянно ищет баланс, чтобы комфортно себя чувствовали и производители, и торговля, и покупатели. Например, в этом году отличный урожай по картофелю и не очень по яблокам. А значит, цены будут колебаться. Для тех, кто понес убытки, правительство подготовило инструмент поддержки.

"В том числе мы сейчас запускаем для фермеров продукт банковский. Для того чтобы те, у кого сложная ситуация со своим бизнесом, могли до следующего года взять на комфортных условиях кредитные ресурсы, чтобы они могли дотянуть до следующего урожая", - заявил премьер-министр.