Лукашенко: В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fdf9ab-609f-4bbd-9f44-57c985b9fb88/conversions/1006a3ea-79e0-4b0c-a4e6-e19cdd9b30b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fdf9ab-609f-4bbd-9f44-57c985b9fb88/conversions/1006a3ea-79e0-4b0c-a4e6-e19cdd9b30b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fdf9ab-609f-4bbd-9f44-57c985b9fb88/conversions/1006a3ea-79e0-4b0c-a4e6-e19cdd9b30b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7fdf9ab-609f-4bbd-9f44-57c985b9fb88/conversions/1006a3ea-79e0-4b0c-a4e6-e19cdd9b30b5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия и прорывные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 октября на встрече с главой Республики Мордовия Российской Федерации Артемом Здуновым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешняя, уже вторая его встреча с руководителем российского региона дает возможность наметить новые планы, рубежи двустороннего сотрудничества.

"В экономике нам нужны амбициозные энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты", - сказал Президент.

По его словам, товарооборот Беларуси и Мордовии в 2024 году составил немногим более 130 млн долларов и "это далеко не предел с учетом промышленной базы" обеих сторон.

Что касается торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Мордовией, за период с 2020 года наибольший объем товарооборота был в 2023 году - 161,6 млн долларов. За 2024 год он составил почти 134 млн долларов, а белорусский экспорт практически достиг 39 млн долларов, увеличившись на 3,7 % по сравнению с 2023-м.