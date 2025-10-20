3.73 BYN
Лукашенко: В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия
В сотрудничестве Беларуси и Мордовии нужны амбициозные энергичные действия и прорывные проекты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 октября на встрече с главой Республики Мордовия Российской Федерации Артемом Здуновым, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что нынешняя, уже вторая его встреча с руководителем российского региона дает возможность наметить новые планы, рубежи двустороннего сотрудничества.
"В экономике нам нужны амбициозные энергичные действия. И, конечно, достойные прорывные проекты", - сказал Президент.
По его словам, товарооборот Беларуси и Мордовии в 2024 году составил немногим более 130 млн долларов и "это далеко не предел с учетом промышленной базы" обеих сторон.
Что касается торгово-экономического сотрудничества Беларуси с Мордовией, за период с 2020 года наибольший объем товарооборота был в 2023 году - 161,6 млн долларов. За 2024 год он составил почти 134 млн долларов, а белорусский экспорт практически достиг 39 млн долларов, увеличившись на 3,7 % по сравнению с 2023-м.
За январь - август 2025 года товарооборот составил около 64 млн долларов. На экспорт из Беларуси поставлялись в основном полимеры этилена, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы. Импортировались преимущественно изолированные провода, кабели, алюминиевая и медная проволока.