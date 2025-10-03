Лукашенко выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с последствиями тайфуна "Буалой"

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef302c0b-2e12-4a22-8823-2bca1630d9a1/conversions/f2ffab5e-f101-446a-a6f1-7a61607682ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef302c0b-2e12-4a22-8823-2bca1630d9a1/conversions/f2ffab5e-f101-446a-a6f1-7a61607682ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef302c0b-2e12-4a22-8823-2bca1630d9a1/conversions/f2ffab5e-f101-446a-a6f1-7a61607682ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef302c0b-2e12-4a22-8823-2bca1630d9a1/conversions/f2ffab5e-f101-446a-a6f1-7a61607682ce-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и Президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна "Буалой", от которого пострадали жители Вьетнама. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью и чувством глубокого сопереживания воспринял это печальное известие.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки и солидарности с братским народом Вьетнама, а также искренние соболезнования семьям и близким погибших, всем гражданам этой страны, кого затронула ужасная сила стихии.