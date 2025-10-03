3.69 BYN
Лукашенко выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с последствиями тайфуна "Буалой"
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу и Президенту Лыонг Кыонгу в связи с трагическими последствиями тайфуна "Буалой", от которого пострадали жители Вьетнама. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью и чувством глубокого сопереживания воспринял это печальное известие.
Александр Лукашенко выразил слова поддержки и солидарности с братским народом Вьетнама, а также искренние соболезнования семьям и близким погибших, всем гражданам этой страны, кого затронула ужасная сила стихии.
Глава государства пожелал, чтобы кризисная ситуация была быстро преодолена, пропавшие люди были найдены живыми, пострадавшие поправились, а те, кто был вынужден покинуть свои дома, смогли вернуться к спокойной жизни.