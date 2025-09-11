Лукашенко зарубежным дипломатам: Беларусь всегда рада тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы

"Беларусь всегда рада тем, кто нацелен на укрепление мостов дружбы". С такими словами Александр Лукашенко сегодня обратился к зарубежным дипломатам. Во Дворце Независимости сегодня прошла торжественная церемония вручения верительных грамот.

Стартует дипломатическая миссия представителей Ватикана, Судана, Словакии, Вьетнама, Нигера, Мали, Эфиопии и Мальтийского ордена. Наша страна - подчеркнет белорусский лидер - настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров. А это, как известно, всегда хорошая основа для экономического сотрудничества.

Большой дипломатический день во Дворце Независимости - это всегда огромная ответственность для государственного протокола. Важно все: тайминг встреч и приездов, учет национальных особенностей и предпочтений послов. Ведь именно с этого момента начинается их работа в Беларуси, и первое впечатление должно, во-первых, запомниться, а во-вторых, пройти безупречно. Даже по дресс-коду дипломатов видно, что прибыли гости из разных уголков мира: из Европы, Африки, Азии. Посол Вьетнама специально надел национальную тунику, чтобы подчеркнуть уникальность и традиции своей страны. Минск и Ханой традиционно строят диалог в духе дружбы.

Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси: "Для Беларуси Вьетнам и впредь может оставаться надежным другом. Мы готовы стать для вас воротами в Юго-Восточную Азию, чтобы развивать более широкие экономические связи с этим динамичным регионом. Основное внимание в нашем сотрудничестве будет уделяться экономическому развитию. Мы определили несколько направлений взаимодействия и включим их в план действий по реализации стратегического партнерства между нашими странами - от машиностроения, например, создания совместного предприятия по производству тракторов, до организации прямого авиасообщения между Минском и Вьетнамом".

Все договоренности, достигнутые с руководством Вьетнама - одним из наших ключевых партнеров в Азиатском регионе, мы твердо намерены воплотить в жизнь. В целом двери Беларуси всегда открыты для тех, кто готов строить мосты дружбы, а не возводить стены конфронтации. Уже многие десятилетия представители 130 национальностей и 25 конфессий живут у нас в мире и согласии. Круг друзей мы всегда готовы расширять.

"Наша встреча проходит между двумя знаковыми, но противоположными по своей сути датами: Международным днем мира, который отмечается 21 сентября, и 86-й годовщиной начала Второй мировой войны - 1 сентября. Я бы не стал упоминать второе событие в этот торжественный момент, если бы не усиливающиеся аналогии между нынешними тревожными тенденциями и событиями 30-х годов прошлого века, которые привели к трагическим последствиям для всей планеты, в том числе и для Беларуси. К сожалению, идеи о некой исключительности и претензии на истину в последней инстанции вновь начинают укореняться в умах ряда политиков - западных и прозападных. Повторение истории в виде строительства реального железного занавеса посреди Европы выглядело бы фарсом, если бы не санкционная война и безудержная милитаризация стран Европейского союза. Они отодвинули действительно важные и глобальные проблемы даже не на второй, а на пятый план. Речь идет о продовольственной, энергетической, климатической и экологической безопасности, а также об устранении причин бедности, неравенства и неэффективного управления ресурсами. Об этих и других системных вопросах, включая повышение роли и эффективности Организации Объединенных Наций, а также о новых подходах к глобальному управлению сейчас говорят не в Европе, а на других площадках - на саммите ШОС, виртуальной встрече БРИКС, мероприятиях африканских межгосударственных объединений. В лице Беларуси вы найдете ответственного партнера для работы как по этим вопросам, так и по двусторонней повестке", - подчеркнул белорусский лидер.

Для Йозефа Мигаша, опытного дипломата и государственного деятеля, это будет возвращение в Беларусь. Несмотря на абсурдную позицию ЕС, Словакия готова выстраивать сотрудничество, что подтверждают и контакты на высшем уровне.

"Мы высоко ценим независимый курс, который проводит Братислава - мужественно и достойно, несмотря на внешнее давление и угрозы. Мы говорили об этом с премьер-министром Робертом Фицо в Пекине. Ждем его снова в Беларуси, в дружественной атмосфере: обсудим все вопросы, покажем памятные места, связанные с героической историей времен Второй мировой войны. Уверен, мы можем многое сделать для наших стран", - заявил Александр Лукашенко.

Что такое давление, на себе прочувствовал и сам словацкий посол. Несколько лет назад его твердая позиция и участие в параде Победы в Минске, что для него было делом чести, стоили ему должности - он был отправлен в отставку в своем МИД. Но правда и справедливость всегда торжествуют. За это время ситуация в Европе и мире существенно изменилась, но настрой дипломата остался прежним.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси: "Я хочу сделать все, чтобы отношения между Словакией, Евросоюзом и Беларусью стали лучше, намного лучше. Чтобы они строились на прагматизме, сотрудничестве, кооперации и дружбе, потому что ситуация такова, какова она есть на самом деле. Она не устраивает ни белорусскую, ни словацкую сторону, и, думаю, Евросоюз это тоже понимает. Уже было введено много санкций, но оказывается, что, возможно, они приносят больше вреда самому Евросоюзу, особенно Словакии. Поэтому стоит задуматься, правильна ли эта форма взаимодействия и тот ли это путь, по которому стоит идти дальше, в том числе в отношениях между Словакией и Беларусью. Нужно рассмотреть альтернативы и, возможно, уже навсегда отказаться от санкций".

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Мальтийским орденом. Пока основное направление здесь - гуманитарная сфера.

Отношения между Минском и Ватиканом строятся на взаимном уважении, диалоге и традиционных ценностях. По многим международным вопросам наши подходы совпадают.

"Мы высоко ценим последовательную и искреннюю позицию Ватикана против санкций. Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий ради мира в Европе и во всем мире. Готовы обсуждать любые вопросы - как глобального, так и двустороннего характера - с новым представителем понтифика в Беларуси", - заявил белорусский лидер.

В этот раз в Минске представительный пул посланников африканских стран. Многие государства Африки связывают с Беларусью свое развитие и укрепление экономической базы. Это особенно актуально для Мали, которая сейчас переживает серьезный период преобразований. Нигеру мы готовы помочь в вопросах обороны, индустриализации, продовольственной безопасности и подготовки кадров. Эфиопия - давний и надёжный партнер Беларуси в Восточной Африке.

"Рассчитываю на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей и активизацию сотрудничества, о чем мы договорились с премьер-министром вашей страны на площадке БРИКС в Казани. Это поручено лично министрам иностранных дел. Необходимо принять дорожную карту и двигаться вперед по всем направлениям - от технического оснащения сельского хозяйства до обучения эфиопских студентов в Беларуси", - подчеркнул Президент Беларуси

Генет Тешоме Жирру, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эфиопии в Беларуси: "Наши отношения с Беларусью крайне важны и обладают большим потенциалом. Ранее мы уже рассматривали возможность сборки белорусских тракторов, а сейчас ищем партнеров и сотрудничаем с белорусским правительством по вопросам модернизации и механизации сельского хозяйства. Это лишь одно из направлений. Кроме того, у нас есть целый ряд мероприятий, определенных правительством в сферах торговли, технологического взаимодействия и поставок товаров, необходимых для обновления нашего сельского хозяйства и промышленности".

Омер Эламин Абдалла Фадлалла, Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в Беларуси: "У нас давно сложились отличные отношения с Беларусью и в экономике, и в сельском хозяйстве, и в культуре. Поэтому мы стремимся работать с нашими друзьями здесь, в Беларуси, по всем направлениям, развивать эти отношения на благо обеих стран и народов".

Александр Лукашенко призывает дипломатов не ограничиваться работой в кабинетах, а чаще посещать предприятия и бывать в регионах - там, где кипит жизнь, где можно по-настоящему оценить красоту, гостеприимство, культуру и лучше понять страну и ее жителей.

"Обещаю, что у вас не возникнет проблем в Беларуси. Если потребуется, обращайтесь напрямую ко мне или к министру иностранных дел, мы всегда откликнемся. В течение суток обязательно рассмотрим все ваши просьбы и предложения. В общем, успехов вам", - призвал Александр Лукашенко.