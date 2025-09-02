Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает Россию в борьбе с современным нацизмом

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ba9846e-4349-47d1-94b6-6aeca0953de6/conversions/b44afbfa-717b-4f25-89aa-67ab831ffd87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ba9846e-4349-47d1-94b6-6aeca0953de6/conversions/b44afbfa-717b-4f25-89aa-67ab831ffd87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ba9846e-4349-47d1-94b6-6aeca0953de6/conversions/b44afbfa-717b-4f25-89aa-67ab831ffd87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ba9846e-4349-47d1-94b6-6aeca0953de6/conversions/b44afbfa-717b-4f25-89aa-67ab831ffd87-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента РФ Владимира Путина в том, что белорусская сторона поддерживает Россию в борьбе с современным нацизмом. Такие слова прозвучали в ходе встречи лидеров двух стран в Пекине, сообщила БЕЛТА.

"Трудимся вместе на всех фронтах. Вы знаете. И будем трудиться. Мы, когда Президент США позвонил (речь о состоявшемся ранее телефонном разговоре Александра Лукашенко и Дональда Трампа. - Прим. БЕЛТА), обсуждали эту проблему. Я ему сказал: "Мы - одна страна. В принципе, Россия в одиночку воюет. Мы как можем поддерживаем и будем поддерживать". Публично об этом говорю", - сказал Александр Лукашенко.