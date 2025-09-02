3.69 BYN
Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживает Россию в борьбе с современным нацизмом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Президента РФ Владимира Путина в том, что белорусская сторона поддерживает Россию в борьбе с современным нацизмом. Такие слова прозвучали в ходе встречи лидеров двух стран в Пекине, сообщила БЕЛТА.
"Трудимся вместе на всех фронтах. Вы знаете. И будем трудиться. Мы, когда Президент США позвонил (речь о состоявшемся ранее телефонном разговоре Александра Лукашенко и Дональда Трампа. - Прим. БЕЛТА), обсуждали эту проблему. Я ему сказал: "Мы - одна страна. В принципе, Россия в одиночку воюет. Мы как можем поддерживаем и будем поддерживать". Публично об этом говорю", - сказал Александр Лукашенко.
"Это беда (имеется в виду конфликт в Украине. - Прим. БЕЛТА). А кто прав, кто виноват - время покажет. Еще спасибо скажут многие-многие, особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм. Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять", - добавил Президент Беларуси.