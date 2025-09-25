Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным большой блок вопросов

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77b7fd4-7573-43b1-8749-3d1a25c26e48/conversions/6b84bf37-2e7f-4e24-acd5-e67520de34c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77b7fd4-7573-43b1-8749-3d1a25c26e48/conversions/6b84bf37-2e7f-4e24-acd5-e67520de34c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77b7fd4-7573-43b1-8749-3d1a25c26e48/conversions/6b84bf37-2e7f-4e24-acd5-e67520de34c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77b7fd4-7573-43b1-8749-3d1a25c26e48/conversions/6b84bf37-2e7f-4e24-acd5-e67520de34c0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным намеревается обсудить большой блок вопросов. Об этом заявил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума в Москве, сообщила БЕЛТА.

Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США своему российскому коллеге во время личной встречи. "Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли это сообщения от американцев, Президент сказал: "И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать".