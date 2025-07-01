Лукашенко заявил, что память о подвиге белорусского народа - вопрос национального достоинства

Память о подвиге непокоренного народа - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости - просто слова. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, сообщила БЕЛТА .

"Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения", - отметил Президент.