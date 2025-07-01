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Лукашенко заявил, что память о подвиге белорусского народа - вопрос национального достоинства
Автор:Редакция news.by
Память о подвиге непокоренного народа - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости - просто слова. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости, сообщила БЕЛТА.
"Мы продолжаем историю непокоренного народа. Память о его подвиге - вопрос национального достоинства, без которого разговоры о независимости, суверенитете, свободе - просто слова. Мы же опираемся на реальный опыт и реальные достижения", - отметил Президент.