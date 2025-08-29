Лукашенко заявил, что выбор пути развития в пользу Китая был стратегически правильным для Беларуси

В преддверии своего 16-го визита в Китай Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью китайской Медиакорпорации (China Media Group), в котором подробно рассказал об истоках, динамике и стратегическом значении белорусско-китайских отношений.

За все свои сроки президентства Александр Лукашенко посетил Китай целых 15 раз, следующий визит назначен на конец августа 2025 года.

"Первый раз я посетил Китайскую Народную Республику, будучи депутатом. Вернувшись из Китая, я предложил в парламенте, чтобы мы внимательно следили за тем, как развивается Китай. Страна нам близка по своему развитию, но в то время белорусская оппозиция была прозападной и националистической. Это небольшое меньшинство в парламенте, но они были самыми крикливыми и поэтому взяли верх. Они все кричали, что путь Китая для Беларуси неприемлем", - вспомнил глава государства.

Тем не менее, наблюдая за процессами на постсоветском пространстве, Александр Лукашенко сделал стратегические выводы и обратил внимание на Китай: "Китайская Народная Республика была очень дружна с Советским Союзом. В то время страна многое повторяла у нас, но все, что мы вам предлагали, в наших странах было уничтожено, а вы с успехом это приспособили для Китая, привнесли много своего и создали тот могущественный Китай, который мы наблюдаем сегодня. Я предложил белорусскому народу отчасти модель развития Китайской Народной Республики, сегодня убеждаюсь в том, что был прав".

Говоря о современном состоянии отношений, белорусский лидер охарактеризовал Беларусь как "единственное окно в Европу", которым Китай может и успешно пользуется: "Нам это выгодно, Китаю тем более. Поэтому мы свое сотрудничество постоянно расширяем, появляется новое направление".

Отдельно Президент отметил, что на начальном этапе Беларусь делилась с Китаем опытом и кадрами, в чем могла. Однако сегодня роли в некоторых сферах стали более взаимодополняемыми.