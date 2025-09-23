3.63 BYN
Лукашенко заявил о необходимости взять на "жестокий контроль" деятельность вице-премьера по АПК
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на "жестокий контроль" деятельность вице-премьера, отвечающего за агропромышленный комплекс. Об этом он заявил, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, пишет БЕЛТА.
Глава государства, в частности, указал на то, что объемы производства свинины в Беларуси восстанавливаются недостаточными темпами. "По свинине когда мы выровняемся?" - спросил он.
"Уже с сентября началось заполнение скотомест. Уже по Минской области готов (доложить. - Прим. БЕЛТА) - 136 % за сентябрь будет рост производства свинины", - сказал Александр Турчин.
"Это все понятно. Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, - Шулейко - взять на жестокий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос - в производстве контроль (он должен видеть) и особенно продажи - экспорт. Вице-премьер за это отвечает", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также упомянул о факте, что на складах пока еще остаются большие объемы произведенного сливочного масла: "Вы пока производите столько, сколько продаете. А те (те объемы, которые не смогли продать ранее. - Прим. БЕЛТА) запасы как были, так они и остались".
Премьер-министр признал проблему, отметив, что 30 тыс. т этого продукта лежит на складах.
При этом, заметил глава государства, в мире готовы купить это масло. "В то же время я разговариваю с высокопоставленными китайцами в Китае, когда на приеме был. "Мы у вас купим все, что можно". Я говорю: "По какой цене?" "По мировым ценам", - привел он пример.
"Так надо посмотреть вокруг. Это ж не дело - в мире народ голодает, а мы не все можем продать. Ну если масло не покупают, ну так меньше надо его производить просто", - сказал Александр Лукашенко.