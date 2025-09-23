Лукашенко заявил о необходимости взять на "жестокий контроль" деятельность вице-премьера по АПК

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/defb7083-bc85-4733-a92e-d2521809235b/conversions/82af7510-08b3-4081-bd59-6312857d688f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/defb7083-bc85-4733-a92e-d2521809235b/conversions/82af7510-08b3-4081-bd59-6312857d688f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/defb7083-bc85-4733-a92e-d2521809235b/conversions/82af7510-08b3-4081-bd59-6312857d688f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/defb7083-bc85-4733-a92e-d2521809235b/conversions/82af7510-08b3-4081-bd59-6312857d688f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил взять на "жестокий контроль" деятельность вице-премьера, отвечающего за агропромышленный комплекс. Об этом он заявил, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, пишет БЕЛТА.

Глава государства, в частности, указал на то, что объемы производства свинины в Беларуси восстанавливаются недостаточными темпами. "По свинине когда мы выровняемся?" - спросил он.

"Уже с сентября началось заполнение скотомест. Уже по Минской области готов (доложить. - Прим. БЕЛТА) - 136 % за сентябрь будет рост производства свинины", - сказал Александр Турчин.

"Это все понятно. Надо вице-премьера, отвечающего за сельское хозяйство, - Шулейко - взять на жестокий контроль. Пока результата его деятельности я не вижу. А это его вопрос - в производстве контроль (он должен видеть) и особенно продажи - экспорт. Вице-премьер за это отвечает", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также упомянул о факте, что на складах пока еще остаются большие объемы произведенного сливочного масла: "Вы пока производите столько, сколько продаете. А те (те объемы, которые не смогли продать ранее. - Прим. БЕЛТА) запасы как были, так они и остались".

Премьер-министр признал проблему, отметив, что 30 тыс. т этого продукта лежит на складах.

При этом, заметил глава государства, в мире готовы купить это масло. "В то же время я разговариваю с высокопоставленными китайцами в Китае, когда на приеме был. "Мы у вас купим все, что можно". Я говорю: "По какой цене?" "По мировым ценам", - привел он пример.