Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным ряд региональных проблем

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить ряд региональных проблем, пишет БЕЛТА.

"Что тут скрывать, я хотел бы с вами обсудить ряд региональных проблем. Вы знаете, что есть у нас", - сказал глава государства.

"Есть пара вопросов, по которым мы обычно в конце года определиться должны. Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях", - заявил Александр Лукашенко.