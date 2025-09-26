3.64 BYN
Лукашенко заявил о желании обсудить с Путиным ряд региональных проблем
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным предложил обсудить ряд региональных проблем, пишет БЕЛТА.
"Что тут скрывать, я хотел бы с вами обсудить ряд региональных проблем. Вы знаете, что есть у нас", - сказал глава государства.
"Есть пара вопросов, по которым мы обычно в конце года определиться должны. Даже один вопрос. Это в двусторонних отношениях", - заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что хоть и говорят, что президенты часто встречаются, но ему кажется, что с российским лидером он уже давно не встречался. "Накопилась куча вопросов, которые мы сегодня обсудим. И примем соответствующие решения", - сказал Президент Беларуси.