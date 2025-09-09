3.69 BYN
"Люди государству доверяют и несут свои деньги в банк" - Лукашенко заявил о девалютизации экономики
Автор:Редакция news.by
В Беларуси ускоренными темпами идет девалютизация экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков, сообщает БЕЛТА.
"Ускоренными темпами идет девалютизация экономики. Доля рублевой составляющей в широкой денежной массе возросла с 41 % в декабре 2020 года до 63 % в июле 2025-го. Если проще - каждый день с начала года сдают наличную валюту в среднем по 30 млн долларов", - сказал Президент.
"Когда люди государству доверяют - они несут свои деньги в банк. И надо отметить, что в последнее время достигнуты неплохие результаты. С 2021 года срочные вклады юридических и физических лиц в белорусских рублях возросли почти в три раза", - заявил Александр Лукашенко