Мирный атом, импортозамещение: что запланировано программой рабочего визита Лукашенко в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 и 26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме. Планируется, что в ходе визита также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств пройдутся по всем двусторонним вопросам, ситуации в регионе и международную повестку.

Кстати, в международном антураже в начале сентября встреча Лукашенко и Путина уже была. В Пекине, за тысячи километров от дома, обсуждали переговоры с американцами и торговлю.

Что касается двустороннего трека, то тут ориентир на импортозамещение, промкооперацию и работу на технологический суверенитет в силе. Нашим дипломатам и промышленникам Александр Лукашенко поручал работать точечно, несмотря на все сложности и конкуренцию, продвигать отечественную продукцию на российском рынке - спрос в регионах на технику не исчез.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Двусторонняя повестка лидеров всегда насыщенная. Это и международная часть, это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства, единая промышленная политика, вопросы в нефтегазовом секторе. Президентам всегда есть что обсудить. Надо отметить, что нерешаемых проблем с Российской Федерацией сегодня не существует".

Энергетика - серьезный блок белорусско-российского сотрудничества. В рамках Союзного государства мы работаем над формированием единого энергетического рынка. А строительство Белорусской АЭС - самой современной и безопасной - стало важным моментом интеграции. Именно Беларусь стала первой зарубежной площадкой для Росатома, где был реализован этот проект. Что это дало нам? Экономические и экологические преимущества, внедрение передовых технологических решений, новые компетенции наших специалистов.

"Беларусь, специалисты, которые были задействованы при сооружении этого объекта, получили уникальный опыт при проектировании, строительстве, а сейчас эксплуатации и обслуживании. Речь идет не только о самой станции, но и о сопутствующей инфраструктуре. В том числе реализация мероприятий по интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. Сейчас этот опыт востребован и успешно реализуется в проектах Росатома в других странах", - обозначил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Такой опыт, например, полезен Венгрии, которая хочет ускорить строительство АЭС на фоне попыток срыва проекта. А вообще с каждым годом стран, которые думают о строительстве станции с мирным атомом, становится больше. Эксперты называют это атомным ренессансом: те, кто вчера были против, делают разворот на 180 градусов - принимают свои национальные энергетические программы, в которых предусматривается строительство АЭС или расширение использования мирного атома.

25 сентября в Москве начнется Мировая атомная неделя. Она приурочена к 80-летию российской атомной отрасли. Политики, госструктуры, компании, ученые будут обсуждать вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области мирного атома.