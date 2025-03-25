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Мы едины и сплочены как никогда, поэтому справимся со всеми вызовами эпохи - Лукашенко
Белорусы едины и сплочены как никогда, поэтому справятся со всеми вызовами эпохи. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 25 марта на церемонии принесения военнослужащими клятвы белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что в годы суверенитета и независимости Беларусь много раз проверяли на прочность, и каждый из военнослужащих неоднократно доказал свой патриотизм, верность присяге и Отчизне.
"Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Так, как сделали мы и те, кто сегодня уволился в запас, здесь, у стен Дворца Независимости, в 2020 год. По прошествии совсем небольшого времени мы сегодня осознаем и понимаем, что было бы с нами, если бы мы с вами здесь не выстояли", - сказал белорусский лидер.
"Наш долг - долг людей в погонах - крепить оборону страны и защищать родную землю от всяких посягательств. Время выбрало нас, и мы в ответе за это время. И перед современниками, и самое главное - перед потомками. Да здравствует трудолюбивый, мирный белорусский народ и его славные защитники Отечества!" - заявил Президент.