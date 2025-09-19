3.65 BYN
Шадров: Польша будет вынуждена рано или поздно открыть границы
Автор:Редакция news.by
Польша оправдывала закрытие границы надуманной угрозой со стороны Союзного государства. Однако сейчас, после завершения совместных учений "Запад-2025", исчезли все основания для продолжения этих действий.
Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"Я не вижу в пользу Польши каких-то серьезных аргументов. Когда эта информационная волна схлынет, европейские элиты, которые тоже паразитируют на теме русофобии, свой политический гешефт с этого тоже получат. Встанет вопрос: давайте мы будем дальше делать бизнес и зарабатывать. Мне кажется, что Польша будет вынуждена рано или поздно открыть границы, даже если у Варшавы будет желание продлить это закрытие на длительный срок".