Шадров: Польша будет вынуждена рано или поздно открыть границы

"Я не вижу в пользу Польши каких-то серьезных аргументов. Когда эта информационная волна схлынет, европейские элиты, которые тоже паразитируют на теме русофобии, свой политический гешефт с этого тоже получат. Встанет вопрос: давайте мы будем дальше делать бизнес и зарабатывать. Мне кажется, что Польша будет вынуждена рано или поздно открыть границы, даже если у Варшавы будет желание продлить это закрытие на длительный срок".