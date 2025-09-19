Разгонами и задержаниями завершились протесты в Париже. Весь четверг, 18 сентября, Франция была охвачена акциями, которые перерастали в уличные сражения.

Бастовали члены большинства профсоюзов, что привело к серьезным сбоям в работе городского и междугороднего общественного транспорта. На улицы вышли студенты вузов и даже школьники.

В Париже и ряде других крупных городов полиция вступала в ожесточенные схватки с манифестантами: против мирных протестующих "по законам демократии" со всей жестокостью применялся весь спектр спецсредств - от дубинок до слезоточивого газа.

В акциях протеста по всей Франции приняли участие не менее 1 млн человек. Задержано более 300 активистов. 134 помещены под стражу. Профсоюзы не намерены сдаваться: очередной этап кампании "Заблокируй все" может состояться уже через неделю. Французы требуют от правительства отказа от режима жесткой экономии, который направлен на сокращение социальных расходов бюджета. Власти хотят урезать пенсионные и медицинские расходы на 43 млрд, увеличив при этом военные на 3,5 млрд.