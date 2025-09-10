3.66 BYN
Национальное агентство по туризму Минспорта будет напрямую подчиняться правительству
Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября подписал Указ № 329 "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Национальное агентство по туризму Минспорта напрямую переподчиняется Правительству, наделяется полномочиями по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма.
Национальное агентство по туризму также наделяется полномочиями по осуществлению координации деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов; принятию нормативных правовых актов, продвижению туристического потенциала Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках, инвестиционных предложений для развития туристической индустрии.
Минэкономики будет обеспечивать методическую и координирующую роль в части выработки мер поддержки сферы туризма, инвестиционной политики.
Указом определены главные задачи на ближайшую пятилетку - повышение вклада туризма в экономику страны почти в 2 раза, достижение его доли в ВВП не менее 4,5 % в 2030 году.
Принятие Указа позволит придать импульс развитию туризма, выстроить эффективную вертикаль управления этой сферой как на республиканском, так и на региональном уровне, ориентированную на развитие туризма как приоритетного вида экономической деятельности.