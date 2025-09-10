Национальное агентство по туризму Минспорта будет напрямую подчиняться правительству

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6477af06-588c-4a95-b3dc-154f64a2810e/conversions/86905fb9-a988-44d2-a603-bb9ddace6285-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6477af06-588c-4a95-b3dc-154f64a2810e/conversions/86905fb9-a988-44d2-a603-bb9ddace6285-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6477af06-588c-4a95-b3dc-154f64a2810e/conversions/86905fb9-a988-44d2-a603-bb9ddace6285-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6477af06-588c-4a95-b3dc-154f64a2810e/conversions/86905fb9-a988-44d2-a603-bb9ddace6285-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября подписал Указ № 329 "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Национальное агентство по туризму Минспорта напрямую переподчиняется Правительству, наделяется полномочиями по государственному регулированию и проведению единой государственной политики в сфере туризма.

Национальное агентство по туризму также наделяется полномочиями по осуществлению координации деятельности республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов; принятию нормативных правовых актов, продвижению туристического потенциала Республики Беларусь на внешнем и внутреннем туристических рынках, инвестиционных предложений для развития туристической индустрии.

Минэкономики будет обеспечивать методическую и координирующую роль в части выработки мер поддержки сферы туризма, инвестиционной политики.

Указом определены главные задачи на ближайшую пятилетку - повышение вклада туризма в экономику страны почти в 2 раза, достижение его доли в ВВП не менее 4,5 % в 2030 году.