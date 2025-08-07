3.69 BYN
Новые жилые районы появятся рядом с Колодищами и в Зеленом бору
Автор:Редакция news.by
Новые жилые районы будут возведены вблизи агрогородка Колодищи Минского района и на территории жилого массива Зеленый Бор в Минске. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В этих районах будет построено более 4 млн кв.м жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе арендные и социальные квартиры.
Планируется также возвести в новых районах все необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, детские сады, школы, учреждения медицинского обслуживания и иные объекты жизнеобеспечения и обслуживания населения.
Заказчиком по реализации этих масштабных проектов выступит УП "УКС Мингорисполкома".