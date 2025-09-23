О проблемах и положительных сторонах экономики Беларуси рассказал Александр Турчин

В проекте "Разговор у Президента" премьер-министр Беларуси Александр Турчин обрисовал ситуацию в белорусской экономике за прошедшие восемь месяцев.

Собеседник буквально сразу отметил, что за данный период можно подвести промежуточные итоги, хотя премьер-министр всегда должен видеть какие-то тренды, текущие направления, которые можно прогнозировать, как будет складываться ситуация дальше. "Но на самом деле существует мнение: чтобы выбраться из колеи, надо заглянуть далеко за горизонт. Иногда решения, которые принимаются сегодня, могут сыграть положительную роль не через год и не два, а через значительное количество времени. Что касается текущей ситуации в экономике, то она непростая, но она непростая была и вчера, и сегодня, и с большой долей вероятности будет и завтра", - предположил Александр Турчин.

Как уже не раз подчеркивалось, все в мире меняется - и геополитические условия, и экономические, поэтому в них важно не допустить резких колебаний, резкого обвала. Конечно, экономический рост важен, но, как обратил внимание премьер Беларуси, во главу угла должны прежде всего ставиться экономическая эффективность и экономическая целесообразность выполнения тех или иных показателей. "Рост в 101,6 % - не то, что мы хотели. Мы видим проблемы в обрабатывающей промышленности и в машиностроении", - заявил он.

К слову, для белорусских машиностроителей традиционно ключевым рынком сбыта продукции являлась Российская Федерация. Но ситуация на рынке основного торгового партнера не может не сказаться на ситуации с машиностроением Беларуси, однако это не значит, что "все сидят и ничего не делают".

Александр Турчин:

"Есть иные платежеспособные рынки сбыта, рынки сбыта близких нам государств, поэтому сейчас стоит задача с целым рядом условий, которые видим для себя (то есть работа предприятия должна быть эффективной, предприятие должно генерировать прибыль, выплачивать заработную плату, продавать свою продукцию и должно быть нацелено на экономическую эффективность)".

При этом, заметил политический деятель, все показатели можно довести в штуках, единицах, но, с другой стороны, существует "соблазн это все произвести и поставить на склад". Но что получится в результате? А в результате может произойти вымывание оборотных средств, после чего придется идти в банк, брать кредит и платить проценты. "Это все накопится как снежный ком, и в результате этого зачастую надо обращаться к мерам государственной поддержки или отгружать продукцию за рубеж и нам не возвращают деньги (то есть увеличивается дебиторская задолженность), - пояснил Александр Турчин.

Сегодня экспорт для Беларуси - показатель выживаемости экономики, потому что значительная часть продукции отгружается за пределы страны. Александр Турчин

Поэтому Беларуси приходится работать фактически по всему миру. Кстати, наше государство поставляет не только продукцию машиностроения, но и продукты питания, товары легкой промышленности. "И везде есть конкуренция, нет такого рынка, в который можно прийти и там все готовы платить за твою продукцию не думая. Везде нужно конкурировать с мировыми игроками, поэтому необходимо предлагать качественную продукцию и приемлемые финансовые условия, в том числе это касается и механизмов экспортной поддержки государства", - подчеркнул премьер-министр.

У каждого государства свои меры защиты рынка и особенности работы, что, кстати, и является ключевой задачей перед белорусскими субъектами хозяйствования, между министерствами и ведомствами, правительством. "Работа движется, но сказать, что у нас уже все получилось, точно нельзя", - резюмировал Александр Турчин.