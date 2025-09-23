3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
О проблемах и положительных сторонах экономики Беларуси рассказал Александр Турчин
В проекте "Разговор у Президента" премьер-министр Беларуси Александр Турчин обрисовал ситуацию в белорусской экономике за прошедшие восемь месяцев.
Собеседник буквально сразу отметил, что за данный период можно подвести промежуточные итоги, хотя премьер-министр всегда должен видеть какие-то тренды, текущие направления, которые можно прогнозировать, как будет складываться ситуация дальше. "Но на самом деле существует мнение: чтобы выбраться из колеи, надо заглянуть далеко за горизонт. Иногда решения, которые принимаются сегодня, могут сыграть положительную роль не через год и не два, а через значительное количество времени. Что касается текущей ситуации в экономике, то она непростая, но она непростая была и вчера, и сегодня, и с большой долей вероятности будет и завтра", - предположил Александр Турчин.
Как уже не раз подчеркивалось, все в мире меняется - и геополитические условия, и экономические, поэтому в них важно не допустить резких колебаний, резкого обвала. Конечно, экономический рост важен, но, как обратил внимание премьер Беларуси, во главу угла должны прежде всего ставиться экономическая эффективность и экономическая целесообразность выполнения тех или иных показателей. "Рост в 101,6 % - не то, что мы хотели. Мы видим проблемы в обрабатывающей промышленности и в машиностроении", - заявил он.
К слову, для белорусских машиностроителей традиционно ключевым рынком сбыта продукции являлась Российская Федерация. Но ситуация на рынке основного торгового партнера не может не сказаться на ситуации с машиностроением Беларуси, однако это не значит, что "все сидят и ничего не делают".
Александр Турчин:
"Есть иные платежеспособные рынки сбыта, рынки сбыта близких нам государств, поэтому сейчас стоит задача с целым рядом условий, которые видим для себя (то есть работа предприятия должна быть эффективной, предприятие должно генерировать прибыль, выплачивать заработную плату, продавать свою продукцию и должно быть нацелено на экономическую эффективность)".
При этом, заметил политический деятель, все показатели можно довести в штуках, единицах, но, с другой стороны, существует "соблазн это все произвести и поставить на склад". Но что получится в результате? А в результате может произойти вымывание оборотных средств, после чего придется идти в банк, брать кредит и платить проценты. "Это все накопится как снежный ком, и в результате этого зачастую надо обращаться к мерам государственной поддержки или отгружать продукцию за рубеж и нам не возвращают деньги (то есть увеличивается дебиторская задолженность), - пояснил Александр Турчин.
Сегодня экспорт для Беларуси - показатель выживаемости экономики, потому что значительная часть продукции отгружается за пределы страны.
Поэтому Беларуси приходится работать фактически по всему миру. Кстати, наше государство поставляет не только продукцию машиностроения, но и продукты питания, товары легкой промышленности. "И везде есть конкуренция, нет такого рынка, в который можно прийти и там все готовы платить за твою продукцию не думая. Везде нужно конкурировать с мировыми игроками, поэтому необходимо предлагать качественную продукцию и приемлемые финансовые условия, в том числе это касается и механизмов экспортной поддержки государства", - подчеркнул премьер-министр.
У каждого государства свои меры защиты рынка и особенности работы, что, кстати, и является ключевой задачей перед белорусскими субъектами хозяйствования, между министерствами и ведомствами, правительством. "Работа движется, но сказать, что у нас уже все получилось, точно нельзя", - резюмировал Александр Турчин.
Какие экономические вызовы решает правительство в первую очередь. Почему в Беларуси вырос уровень инфляции. Скучает ли Александр Турчин по работе губернатора. Эти и не только вопросы обсудили в проекте "Разговор у Президента".