Об Украине, перспективах мира, диалоге России и США. О чем еще Лукашенко рассказал Марио Науфалу

О нынешней международной обстановке, о диалоге Москвы и Вашингтона, о шагах новой американской администрации и перспективах мирного урегулирования в Украине.

Александр Лукашенко дал интервью для подкаста, который выйдет в Сети Х.

Напомним, так теперь называется "Твиттер". В качестве интервьюера представитель новых медиа - Марио Науфал.

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Американский блогер и бизнесмен, эксперт в области финансов и крипторынка, а также искусственного интеллекта.

Его прямые трансляции и многочисленные посты охватывают широкий спектр тем - от последних новостей до тенденций криптовалют.

Среди его гостей - бизнесмены и политики: Илон Маск, экс-президент Бразилии Болсонару, премьер-министр Словакии - Фицо. Разговор с белорусским Президентом на самые важные темы большой геополитики длился полтора часа.

Марио Науфал, блогер, журналист, бизнесмен (США): "Такое ощущение, что еще пару месяцев назад мы жили в совершенно другом мире, потому что невозможно представить, что еще пару месяцев назад мы могли вести вот настолько откровенный, открытый, честный разговор. Это не совсем относится к моему вопросу, но его скорее вы упомянули про соглашение о недрах, о минеральных ресурсах".

Главе государства был задан вопрос насчет того, обсуждалась ли в ходе его недавних контактов с Президентом России тема предстоящей сделки между Украиной и США по редкоземельным металлам. "Выражал ли он какое-то мнение о том, приведет ли такое развитие событий к миру? Как в принципе он оценивает прогресс в этом направлении - в достижении мира? И, возможно, он делился с вами впечатлениями о своем разговоре с Трампом, который состоялся недавно", - спросил интервьюер.

"Только в общих чертах и о разговоре с Трампом, и о переговорах в Саудовской Аравии, и по редкоземельным материалам. Потому что через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам. По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях", - сказал глава государства. - Что касается этих редкоземельных материалов, я вопрос поднял (в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным. - говорю: странно как-то - американцы требуют от Украины отдать им наиважнейшее то, что у них есть. Речь же не только о редкоземельных материалах идет у США. Но идет речь о природном газе, о нефти, о логистике (о портах) и так далее. Здесь же более широкий вопрос. И я Путину изложил свою позицию вот в таком ключе. На что он сказал, что "американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать". А потом публично это озвучил".

Президент: Вопросы Украины без Украины никто решать не будет

По словам Александра Лукашенко, во время его последних контактов с Владимиром Путиным российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в том числе с украинской стороной.

"Потом он продолжил говорить, что украинцы и Зеленский обижаются, что их не позвали в Саудовскую Аравию. Говорит: "Зачем звать, если там вопросы были России и США. Там только вскользь затронули на этих переговорах вопросы Украины. Поэтому зачем было звать Украину". Но об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", - заявил белорусский лидер.

Формат новых медиа нестандартный, но это не помешало криптопредпринимателю затронуть все политические темы на злобу дня. Так, отвечая на вопросы, Александр Лукашенко прокомментировал возможность направления западных миротворцев в Украину: на это, по мнению Президента, Россия никогда не согласится. И озвучил мнение о том, стоит ли рассматривать сделку по редкоземельным металлам как угрозу российским интересам.

"По поводу Соединенных Штатов Америки соглашений с Украиной. Это может настораживать Россию и, скорее всего, настораживает. Я так думаю. Я не обсуждал с Россией эти вопросы и с Путиным. Мы обсудим этот вопрос. Но, скорее всего, это может настораживать. Если Россия почувствует, что эти договоренности будут выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с военно-промышленным комплексом, оружием, вооруженными силами, почему бы нет? Россия спокойно будет работать. Да, неприятно, что мощное государство в виде Соединенных Штатов Америки у тебя за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее и тому подобное. Не очень приятно. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет. Россия огромная, и у нее этого добра хватает", - рассказал белорусский лидер.

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Лукашенко: Россия никогда не согласится на направление миротворческих сил стран ЕС в Украину

"По поводу направления в Украину миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такая позиция России на сегодняшний день. Тем более, что руководство Европейского Союза, прежде всего в лице Германии и Франции, занимают очень агрессивную позицию в данный момент. Не знаю, удалось Трампу на переговорах с Макроном и с Тормером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите, они занимают очень агрессивную позицию в отношении войны России и Украины. Поэтому Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств", - выразил свое мнение Александр Лукашенко.

Марио Науфал был настроен на серьезный разговор с нашим Президентом и отмечал свою миссию в выстраивании мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа. Сам он выступает за то, чтобы США и Россия стали настоящими союзниками. После интервью блогер признался: ему по душе открытость белорусского лидера. А также рассказал, что самый главный момент, который он вынес для себя, - это то, что Александр Лукашенко, действительно, хочет мира.

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"Было довольно много журналистов, которые задавали разные вопросы с подвохом. Им нужно было поймать человека на слове, вырвать фразу из контекста и так далее, чтобы это понравилось боссам этих журналистов. На самом деле разрыв между Западом и Востоком, между Россией, Китаем и США, Европой и Беларусью постоянно ширился, - полагает американский журналист. - Есть то, за что Беларусь не любят в Европе, есть то, за что белорусы не любят европейцев. Но вы живете на одном и том же континенте, и, несмотря на все это, существуют связи, продолжаются торговые отношения. Нам нужно общаться. Если бы было больше таких разговоров, как сегодня, возможно, мы бы не оказались в ситуации конфликта. Нельзя делить мир на черное и белое. Ситуация непростая".

Что касается сегодняшней беседы, Марио Науфал подчеркнул, что она была невероятно интересной. "Я считаю, что аудитория должна услышать мнение Президента Александра Лукашенко, она должна узнать, что он думает о нынешней ситуации", - выразил свое мнение блогер.