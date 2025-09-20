3.64 BYN
В Польше сообщают о подземном тоннеле на границе
Автор:Редакция news.by
В Польше сообщают о задержании четверых нелегалов на границе с Беларусью. Они пытались проникнуть в страну через подземный тоннель в районе реки Наревки.
Во время одного из обходов пограничники нашли отверстие подземного лаза и установили дежурство. После задержания мигрантов заставили уйти обратно. Какими средствами - не сообщается.
Авторы материала - журналисты Polsat News - не преминули обвинить белорусскую сторону в том, что та якобы пускает нелегалов через границу. О периодических избиениях беженцев польскими пограничниками, как обычно, не заявили ни слова.