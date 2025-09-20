Как между Беларусью и Китаем происходит трансфер технологий, рассказал ученый

Программа Пуцзянского инновационного форума насыщенная и дает возможность в разных форматах обсудить тенденции и выстроить стратегию работы. Сегодня много говорится о трансфере технологий.



О том, как сегодня этот процесс происходит между Беларусью и Китаем, между Академией наук Беларуси и профильными структурами КНР, в интервью "Первому информационному" рассказал директор Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси Валерий Гончаров.

"Во-первых, надо обратить внимание на то, что трансфер технологий - это довольно широкое понятие. В классическом виде это по сути передача технологии от организации-разработчика в другую организацию, которая ее применяет. Причем, как правило, это оформлено договорными обязательствами и, естественно, подразумевает некие лицензионные платежи, - пояснил эксперт. - Но в более широком смысле трансфер технологий - это просто передача знаний, каких-то компетенций, технологических решений, в том числе и ноу-хау, от людей, организаций и даже между государствами. Например, в рамках семинаров, конференций, совместных публикаций".

В Академии наук Беларуси создано более 20 совместных структур, которые выполняют проекты. Есть целый ряд договорных контрактов, в том числе и в области биотехнологии, медицины, материаловедения, лазерной техники.