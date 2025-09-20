700 юных миротворцев стали участниками "Линейки мира" в Минске

20 сентября в рамках мероприятий Недели мира на площади у Свято-Духова кафедрального собора в белорусской столице прошла "Линейка мира", участниками которой стали 700 юных миротворцев.

Минск - город, где звучит голос мира. Сегодня здесь собрались ребята, присоединившиеся к проекту Белорусского фонда мира "Сеть школ мира в Республике Беларусь". И с каждым годом это движение набирает силу. В столице такой статус получили порядка 70 учреждений образования - от детских садов до колледжей.

"Школа мира" - это не просто название, это философия воспитания, основанная на уважении, толерантности и стремлении к мирному диалогу. Сегодня символическое мероприятие объединило детей, педагогов, дипломатов и представителей власти.

Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси: "Мир - это основа для каждого государства. Только под мирным небом можно строить счастливое будущее".

В рамках мероприятия было принято обращение юных миротворцев к народам планеты с призывом протянуть друг другу руку и провозгласить мир на всей земле во имя жизни.