700 юных миротворцев стали участниками "Линейки мира" в Минске
20 сентября в рамках мероприятий Недели мира на площади у Свято-Духова кафедрального собора в белорусской столице прошла "Линейка мира", участниками которой стали 700 юных миротворцев.
Минск - город, где звучит голос мира. Сегодня здесь собрались ребята, присоединившиеся к проекту Белорусского фонда мира "Сеть школ мира в Республике Беларусь". И с каждым годом это движение набирает силу. В столице такой статус получили порядка 70 учреждений образования - от детских садов до колледжей.
"Школа мира" - это не просто название, это философия воспитания, основанная на уважении, толерантности и стремлении к мирному диалогу. Сегодня символическое мероприятие объединило детей, педагогов, дипломатов и представителей власти.
Марина Василевская, космонавт, Герой Беларуси: "Мир - это основа для каждого государства. Только под мирным небом можно строить счастливое будущее".
В рамках мероприятия было принято обращение юных миротворцев к народам планеты с призывом протянуть друг другу руку и провозгласить мир на всей земле во имя жизни.
Главная цель акции "Линейка мира" - привлечь внимание к проблемам войны и мира, сформировать культуру мира среди подрастающего поколения, укрепить дружбу между людьми разных национальностей и культур. Идея мира, дружбы и уважения, прозвучавшая сегодня, - это не просто слова, а ориентиры для будущего.