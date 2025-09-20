Грозят уголовным делом или обыском. Как не стать жертвой "домофонных" аферистов, рассказали в МВД

В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками сервисных центров по замене домофонных ключей. Звонить могут как на домашний, так и мобильный телефон, предупредили в МВД. По данным правоохранителей, в беседе с жертвой злоумышленники выманивают полученный код из СМС.



Как только им называют комбинацию цифр из сообщения, подключается другой незнакомец под видом милиционера, следователя, сотрудника КГБ или ДФР.



Людей запугивают уголовным делом, возбужденным якобы за финансирование экстремистской или другой преступной деятельности, а также проведением обыска.



Пока жертва находится в состоянии аффекта, псевдосотрудник предлагает мнимую помощь: "задекларировать" наличные и драгоценности, передав их курьеру, или перевести имеющуюся сумму на безопасный счет.

Александр Рингевич, замначальника ГУПК МВД Беларуси:

"Аферисты могут начать убеждать жертву, что на ее имя якобы оформлен кредит, для аннулирования которого нужно оформить встречный, а деньги перевести на "временный" счет в банке. Также аферисты могут порекомендовать установить мобильное приложение, получая с его помощью доступ к банковскому счету жертвы или банковской карте. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, не доверяйте звонящим и никогда не передавайте цифровые коды кому бы то ни было".