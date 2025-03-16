От Москвы до Владивостока - выступление Президента Беларуси в Совете Федерации услышала вся Россия

Выступление белорусского Президента в Совете Федерации 14 марта 2025 года длилось полтора часа. Вообще нужно понимать, что для палаты Федерального собрания РФ это не самая типичная практика. Последний раз из глав иностранных государств там выступал президент Египта 7 лет назад.

Чтобы оценить важность этого разговора, важно понимать, что такое Совет Федерации. Александр Лукашенко говорил одновременно практически со всеми представителями российских регионов. Несмотря на то что, конечно, они все понимают общий курс, это была возможность прямого диалога.

Тезис, который периодически всплывает, остается актуальным вне зависимости от количества ответов, Беларусь и Россия - партнеры, мы торгуем больше чем на 60 млрд, но об "объединении или вступлении" речь не идет.

"Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора. Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем союзе, - сказал глава государства. - Когда говорят об иждивенчестве, то встречаясь с глазу на глаз со своим старшим братом, я ему говорю, Владимир Владимирович, надо было придумать все эти санкции, давление на нас, чтобы в России, наконец, поняли, что Беларусь важна для России, что в Беларуси есть немало того, что России крайне необходимо".

В этом же посыле главы государства и разговор о векторности нашей политики. Можно говорить о векторности, а можно о многополярности. И многополярность сегодня выигрышнее не для белорусов, а в первую очередь для всего мира. Потому что быть страной, которая не просто способна к диалогу, а которая настаивает на диалоге (и Александр Лукашенко как опытный лидер может это делать лично), - дорого стоит в современной геополитике. Это что касается стратегии.

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Не воевать, а торговать, сотрудничать, расти. Но при этом Беларусь очень четко в критический момент показала, кто ее союзник. По словам Президента, это объяснимо ввиду нашего географического положения и открытости экономики.

Он отметил, что у Беларуси выстроены очень близкие отношения стратегического и всепогодного партнерства с Китаем. Страна также заинтересована во всестороннем сотрудничестве с членами СНГ, ШОС и БРИКС, стремится развивать торговлю с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, хочет добрых отношений с соседкой-Европой и США.

"Но всегда главным приоритетом были и будут наши особые, самые близкие, братские отношения с Россией. И постоянно об этом открыто говорим. А на любые претензии о нашей поддержке вам я неизменно отвечаю: если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, так же как Россия не оставит нашу Беларусь. Это выбор белорусского народа", - заверил Александр Лукашенко.

Это факт. И, конечно, для присутствующих понятный факт. Но политика тем и отличается, что это очень высококонкурентная среда, там надо повторять. Совет Федерации в этом плане уникальная площадка, потому что одновременно здесь представлены по 2 управленца от всех субъектов Российской Федерации, а этих субъектов 89. Это не только области, но и края, и республики внутри Федерации. В общем от Москвы до Владивостока. Это услышали все и эксперты в том числе.

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Конечно, Лукашенко очень крутой спикер, все, что он эмоционально говорит, производит впечатление. Но лучше всего о союзе России и Беларуси говорят цифры.

Экономическое сотрудничество белорусский лидер назвал основой и привел некоторые показатели за последние 25 лет. За этот период объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России - в 10 раз; объем ВВП на душу населения в Беларуси вырос почти в 7 раз, в России - в 11 раз; торговый оборот вырос в 7 раз и в прошлом году составил почти 60 млрд долларов. При этом, несмотря на сложнейшую внешнюю конъюнктуру, рекордные показатели достигнуты в последние 3 года - с 2022-го по 2024-й.

"Самое главное - существенно выросли реальные доходы граждан, улучшилось качество их жизни. Значит, этот союз выгоден в первую очередь нашим людям", - подчеркнул белорусский лидер.

Строительство Белорусской АЭС - общий проект. В авиации новый самолет - общий проект. Проекты в оборонной промышленности, микроэлектронике, станкостроении. Наши БЕЛАЗы стали выпускаться с российскими двигателями - это просто верхушка айсберга возможного импортозамещения. 8 общих программ по космической тематике. Исторически сложилось так, что Беларусь и Россия могут быть друг для друга если не всем, то очень многим.

"25 лет назад накануне подписания Договора о создании Союзного государства, 27 октября 1999 года, я побывал в Государственной Думе и высказал свою позицию по поводу этого подписания. Тогда депутаты очень горячо поддержали нашу работу с первым президентом России. Помню хорошо, как тогда я, еще зеленый Президент, убеждал ваших коллег - опытных парламентариев, людей советской закалки - в необходимости более глубокой интеграции наших стран. Было совсем не просто. Мнения по поводу данной идеи в политических кругах как у вас, так и у нас были различные, - сказал Президент. - Это все еще было время иллюзий и моды на сугубо "национальные квартиры", свободную рыночную экономику, либеральные ценности, западные принципы построения общества".

Как заявил глава государства, в то время, несмотря на объявленное завершение холодной войны, Запад последовательно, уже по инерции реализовывал свою многоходовую стратегию развала того, что осталось от СССР. "Но уже тогда, по прошествии восьми лет после Беловежских соглашений, было очевидно, что в одиночку и в экономическом, и в политическом плане выстоять проблематично. Практически невозможно. Нам тогда стало это понятно", - сказал Президент.

Сейчас война в Украине - это была почти попытка развалить существующий союз. И даже не оценивая это из категорий плохо/хорошо, как по отношению к Украине (они сделали свой выбор), понятно, что Запад полностью в открытую не будет хотеть славянского мира. Равно как и мира в Китае. Разумность может срабатывать за счет национальных интересов. Как это происходит в том числе сейчас с новой американской администрацией.

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Стив Самарин, политолог (США):

"Все уже поняли, что ни санкции, ни какое-то другое давление на Российскую Федерацию не действует и не подействует, что нам нужно искать новые подходы для того, чтобы договориться с воюющими сторонами таким образом, чтобы наступил действительно прочный мир, которого все очень ждут. Опять же было очень много заявлений со стороны нашего Президента. Определенно есть очень искреннее стремление закончить этот конфликт, прекратить кровопролитие. Он этого желает всей душой, всем сердцем. Но вот какие сделать конкретные шаги, пока от нашего президента мы это не услышали. И вот именно это вызвало довольно серьезную озабоченность со стороны Президента Республики Беларусь, которую он и высказал в своем обращении".

И вот в этом вопросе, конечно, у белорусского лидера есть очень четкое видение вперед. И политикам, молодым политикам, точно стоило бы к нему прислушаться.