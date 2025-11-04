От роста товарооборота до совместных проектов - Лукашенко провел встречу с послом Индии

4 ноября Президент Беларуси обсудил с послом Индии во Дворце Независимости рост товарооборота и совместные проекты Минска и Нью-Дели.

По словам Александра Лукашенко, вопрос очень актуальный и находится на особом контроле. Потенциал возможностей двух стран гораздо выше, чем реализуется сейчас. И пришло время обсудить и возможные совместные проекты, и углубление уже сложившихся отношений. Экономический рост Индии заметен в мире. Машиностроение, фармацевтика, IT-сектор, сельское хозяйство и услуги - все это дает стабильный годовой рост ВВП около 80 %.

"Хоть мы и в два раза повысили наш товарооборот, достигнув полмиллиарда долларов, но в наших отношениях это почти ничто. И та планка, к которой мы стремимся, 2-3 млрд долларов товарооборота в год - это вполне реально и достижимо. Поэтому главный вопрос - это активизация нашего сотрудничества", - сказал глава государства.

"Наш министр иностранных дел доложит, какие в этом направлении нами принимаются меры. Но мы хотели бы, чтобы и индийская сторона к этому процессу активизации нашего торгового оборота подключилась основательно. Я знаю, что вы это сделать можете. У нас большой опыт накоплен, большая предыстория наших отношений еще с советских времен. Поэтому мы хотели бы с вами активизировать торгово-экономические отношения", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается политических, дипломатических отношений, глава государства констатировал, что они находятся на достаточно высоком уровне. Но торгово-экономические отношения могли бы дать этому серьезное ускорение и толчок, уверен он.

Александр Лукашенко также отметил, что у него лично сложились очень добрые и теплые отношения с Нарендрой Моди. "Мы постоянно с ним общаемся на международных площадках, как это было в последнее время в Китае на заседаниях ШОС", - сказал Президент.

"Мы готовы с вами работать под вашим председательством в БРИКС и готовы сделать все необходимое для того, чтобы ваше председательство было успешным. Мы благодарны вам за ту помощь и поддержку, которую вы оказали нам при вступлении в ШОС, а также за партнерство в БРИКС. Мы с удовольствием опираемся на вашу помощь и поддержку. И вы никогда нам в этой помощи и поддержке не отказывали", - сказал глава государства.

Беларусь также стремится налаживать с Индией гуманитарное сотрудничество. "Начали с кинематографа. Это естественно. Потому что у вас эта сфера очень развита. На "Лістападзе" у нас ваши фильмы представлены. Мы благодарим вас за то, что вы принимаете в этом участие", - сказал Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил индийскую сторону и за участие на весьма высоком уровне в прошедшей недавно Минской международной конференции по евразийской безопасности: "Мы это заметили и очень ценим".

"Словом, господин посол, есть много чего интересного, отталкиваясь от чего мы можем активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество. А экономика является базой для наращивания по другим направлениям нашего взаимодействия", - резюмировал белорусский лидер.

"Были бы рады приветствовать в Беларуси премьер-министра Моди. Мы всегда готовы его принимать, ждем его в Беларуси", - добавил он.

Последняя неформальная встреча Александра Лукашенко и премьер-министра Наренды Моди состоялась в начале сентября в китайском Тяньцзине. Где тогда же белорусский Президент принял участие в Совете глав государств ШОС, а также во встрече в формате "ШОС+". Индия вошла в Шанхайскую организацию сотрудничества 8 лет назад. Беларусь - в 2024 году.

Посол Индии: отношения Минска и Нью-Дели теплые и сердечные

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Для меня большая честь присутствовать сегодня на встрече с вами. Полностью согласен с вами, что история наших отношений достаточно продолжительная, наши отношения теплые и сердечные. Совсем недавно заместитель министра иностранных дел Индии принимал участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он также провел ряд встреч в МИД Беларуси, включая встречу с министром иностранных дел Максимом Рыженковым, состоялись двусторонние политические консультации. В центре внимания обеих сторон были как уже достигнутые результаты, так и следующие шаги по дальнейшему развитию взаимодействия. Замглавы МИД Индии на пленарном заседании конференции в Минске обозначил позицию Индии касательно видения глобального мироустройства. Отношения нужно строить по аналогии с тем, как это происходит в большой семье. Такова была древняя мудрость, и мы должны ее развивать и жить таким образом вместе".

По итогам встречи с Президентом посол Индии рассказал о том, какие товары и продукция представляют особый интерес для его страны. В качестве конкретных перспективных сфер посол назвал экспортные поставки в Индию БЕЛАЗов, взаимодействие в фармацевтической отрасли и производстве медикаментов. А также в организации совместных проектов по производству молочных изделий.

Ашок Кумар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Мы считаем, что у Беларуси есть очень хороший потенциал. В то же время Индия для Беларуси представляет очень обширный, большой рынок. В этой связи мы приглашаем белорусские компании как можно более активно заходить на наш рынок, в том числе инвестировать в совместные проекты. Взаимный интерес представляют также поставки в Индию белорусской продукции деревопереработки. Это для нас очень интересно. Мы знаем, что в Беларуси есть много древесины, производится прекрасная мебель. Не так давно мы с губернатором Витебской области обсуждали перспективы поставок белорусской древесины и изделий из нее в Индию".