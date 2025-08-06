Почему выборы в Молдове превращаются в политический фарс и чем выгодна популяризация русофобии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d26d07-60f1-40d7-8f3d-3e2175784e87/conversions/872afbf7-9959-4a0d-b9c6-f0a1f2e3d8b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d26d07-60f1-40d7-8f3d-3e2175784e87/conversions/872afbf7-9959-4a0d-b9c6-f0a1f2e3d8b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d26d07-60f1-40d7-8f3d-3e2175784e87/conversions/872afbf7-9959-4a0d-b9c6-f0a1f2e3d8b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d26d07-60f1-40d7-8f3d-3e2175784e87/conversions/872afbf7-9959-4a0d-b9c6-f0a1f2e3d8b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В преддверии выборов в Молдове политическая атмосфера в стране и вокруг нее становится все более напряженной. Обсуждение выборов уже переросло в политическое шоу, а эксперты отмечают признаки деградации демократических процессов не только в Молдове, но и в целом в Европе.

Почему выборы в Молдове превращаются в политический фарс и как деградация демократических процессов влияет на доверие граждан, смотрите в "Актуальном интервью".

По мнению депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолия Булавко, происходящее в Молдове сложно назвать естественным демократическим процессом. "Вспоминая прошлые президентские выборы, было отмечено резкое увеличение сторонников Майи Санду за счет голосов диаспоры, что вызывает вопросы о прозрачности и честности выборов. Ситуация воспринимается как элемент расширения влияния Евросоюза, который не справляется со своими функциями и не может объединить все страны-члены по ключевым вопросам", - заметил Анатолий Булавко.

Проводя параллели между выборами в Молдове, Румынии и США, демократические процессы переживают деградацию.

"То, как позиционирует демократию на сегодняшний день руководство Евросоюза, на мой взгляд, это кощунство по отношению к рядовым гражданам Евросоюза различных стран. Потому что мнение народа и государств - членов Евросоюза никто не спрашивает. Урсула фон дер Ляйен делает заявление от имени всего Евросоюза, серьезное заявление, но абсолютно несогласованное ни с кем", - рассказал депутат.

Деградация доверия граждан к избирательным процессам может привести к политическому коллапсу. "В Молдове очень миролюбивый народ, и люди там предпочитают, как выразился один коллега-политолог молдавский, "голосовать ногами", предпочитают не бороться за свою страну. Если это не будет делать народ, то это будут делать дяди и тети из-за границы, но которые будут строить страну по своим лекалам, под свои интересы, которые абсолютно могут не совпадать с интересами именно простых граждан", - подчеркнул Анатолий Булавко.