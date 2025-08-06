3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Почему выборы в Молдове превращаются в политический фарс и чем выгодна популяризация русофобии
В преддверии выборов в Молдове политическая атмосфера в стране и вокруг нее становится все более напряженной. Обсуждение выборов уже переросло в политическое шоу, а эксперты отмечают признаки деградации демократических процессов не только в Молдове, но и в целом в Европе.
Почему выборы в Молдове превращаются в политический фарс и как деградация демократических процессов влияет на доверие граждан, смотрите в "Актуальном интервью".
По мнению депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолия Булавко, происходящее в Молдове сложно назвать естественным демократическим процессом. "Вспоминая прошлые президентские выборы, было отмечено резкое увеличение сторонников Майи Санду за счет голосов диаспоры, что вызывает вопросы о прозрачности и честности выборов. Ситуация воспринимается как элемент расширения влияния Евросоюза, который не справляется со своими функциями и не может объединить все страны-члены по ключевым вопросам", - заметил Анатолий Булавко.
Проводя параллели между выборами в Молдове, Румынии и США, демократические процессы переживают деградацию.
"То, как позиционирует демократию на сегодняшний день руководство Евросоюза, на мой взгляд, это кощунство по отношению к рядовым гражданам Евросоюза различных стран. Потому что мнение народа и государств - членов Евросоюза никто не спрашивает. Урсула фон дер Ляйен делает заявление от имени всего Евросоюза, серьезное заявление, но абсолютно несогласованное ни с кем", - рассказал депутат.
Деградация доверия граждан к избирательным процессам может привести к политическому коллапсу. "В Молдове очень миролюбивый народ, и люди там предпочитают, как выразился один коллега-политолог молдавский, "голосовать ногами", предпочитают не бороться за свою страну. Если это не будет делать народ, то это будут делать дяди и тети из-за границы, но которые будут строить страну по своим лекалам, под свои интересы, которые абсолютно могут не совпадать с интересами именно простых граждан", - подчеркнул Анатолий Булавко.
В информационном пространстве активно используется тема вмешательства России в выборы, что становится одной из главных тем электоральных кампаний. По мнению депутата, популяризация русофобии служит инструментом разделения общества на "своих" и "врагов". История, как отмечается, развивается по спирали, и попытки забыть уроки прошлого могут привести к негативным последствиям.