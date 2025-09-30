Подписан указ о реализации нового инвестпроекта по производству ветпрепаратов и лекарств

Новое импортозамещающее производство ветеринарных и медицинских лекарственных средств будет организовано на базе ОАО "БелВитунифарм". Это предусмотрено указом № 346 "О реализации инвестиционного проекта", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в целях дальнейшего развития в стране биофармацевтической отрасли.

В соответствии с указом предписано освободить ОАО "БелВитунифарм" от непрофильных активов и передать их в коммунальную собственность. Инвестору предоставляются земельные участки, необходимые для строительства и обслуживания объектов (во временное, постоянное пользование или в аренду) по инвестпроекту. Он также получает возможность использования технологического и иного оборудования, ранее приобретенного в соответствии с указом от 3 ноября 2021 года № 430.

В течение двух лет после завершения реализации инвестпроекта все заинтересованные смогут приобретать у предприятия ветеринарные и медицинские лекарственные средства, имеющие сертификат собственного производства, с применением процедуры закупки из одного источника.

Вопрос стратегического развития крупнейшего биотехнологического предприятия ветеринарного профиля - ОАО "БелВитунифарм" - обсуждался 15 августа на совещании у Президента с участием всех заинтересованных сторон.

"Беларусь идет по пути импортозамещения - к технологическому (как модно сегодня говорить) суверенитету, достичь которого невозможно без собственных крупных производств. Таких центров, где есть собственные научные лаборатории и разработки, где мыслят на 10 и 20 лет вперед. Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики (но только ли Витебский регион? Здесь надо шире говорить не только о Витебском регионе, но в масштабах страны). То есть может это объединение работать и для сельского хозяйства, и для медицины (лекарства, вакцины и ветпрепараты). Технологическим ядром, как предлагается, сейчас должен стать "БелВитунифарм", - пояснял глава государства.

Президент уже посещал это предприятие, встречался с его руководством в августе 2021 года, и тогда речь шла в том числе о намерении реализовать инвестиционный проект по организации производства медицинских вакцин. После визита главы государства был подписан соответствующий указ № 430.