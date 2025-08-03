Политолог о последствиях сделки между США и ЕС: Европейские страны столкнутся с коллапсом экономики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4262db30-33bf-4945-aaf2-5fb0a27849bd/conversions/011a1aa5-db1d-48df-9da7-ef33013209dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4262db30-33bf-4945-aaf2-5fb0a27849bd/conversions/011a1aa5-db1d-48df-9da7-ef33013209dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4262db30-33bf-4945-aaf2-5fb0a27849bd/conversions/011a1aa5-db1d-48df-9da7-ef33013209dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4262db30-33bf-4945-aaf2-5fb0a27849bd/conversions/011a1aa5-db1d-48df-9da7-ef33013209dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

На лужайке для гольфа у Трампа еще трава не успела вырасти, а промышленники в Европе уже начали завывать о том, что сделка, подписанная в Шотландии между Урсулой фон дер Ляйен и Дональдом Трампом, приведет к краху европейского автопрома.

Почему сделка угрожает европейскому автопрому и экономике в целом и как соглашение повлияет на менее развитые страны Евросоюза, рассказал политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью".

"Они правильно завывают, потому что эта сделка действительно приведет к краху европейского автопрома, и не только автопрома", - заявил Юрий Воскресенский.

Наибольшее возмущение в условиях сделки, по словам политолога, вызывают унизительные условия и антураж. Руководитель мощного европейского образования, куда входят жители 27 стран, более 500 млн человек, приезжает на лужайки, подписывает заведомо невыполнимую и невыгодную для всех сделку.

"В результате этой сделки, если она будет реализована, прежде всего пострадает европейская экономика. Ожидается падение ВВП не менее чем на 1 %. Именно на этот процент прогнозировался рост европейской экономики в ближайшие годы. Реализация сделки нейтрализует этот эффект, и три года Европа будет терять этот 1 % ВВП как минимум. Потери могут достичь и 2-2,5 %", - заявил политолог.

Сейчас Европа поставляет автомобилей в США на 28-29 млрд евро в год, а США в Европу - на 8 млрд. После введения новых пошлин пропорция может уравняться: Европа вдвое сократит поставки, а США - увеличат. Это ударит по Германии, Франции и Чехии, как по лидерам автопроизводства, и приведет к падению смежных отраслей и сокращениям рабочих мест.