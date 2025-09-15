В Беларуси бережно относятся к сохранению исторического наследия, включая советский период. В год 80-летия Великой Победы Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой строительства нового Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске. В чем идея масштабного проекта и какова роль молодежи в его реализации, глава государства рассказал в интервью журналисту издания "Разведчик" СВР России.

Новый исторический музей с парком Народного единства - это запрос времени, подчеркнул глава государства. "Главная задумка - показать непростой тысячелетний путь становления белорусской государственности и оформления белорусов как самодосточной нации с уникальной историей и богатой культурой. Это право наш народ заслужил сполна", - уверен он.

Александр Лукашенко:

"Мы прошли сложный путь и достигли высоких результатов. Не сломались, когда жили под плеткой панов, не растворились в чужом этносе, когда этой же плеткой из белорусов выбивали историческую память, веру, язык, культуру. Построили государство на небывалой разрухе после первой мировой и гражданской войн. Проявили массовый беспримерный героизм, защищая Родину в годы Великой Отечественной. Вся история народа - подвиг".

Как отметил белорусский лидер, это должно стать объектом гордости для людей, особенно для молодежи, которая активно включилась в эту общенациональную стройку. "Сегодня на этой площадке трудятся студенческие строительные отряды нашего республиканского союза молодежи. Ребята с энтузиазмом и в прямом смысле слова приобщаются к истории своей страны", - добавил он.

Президент назвал главное требование к авторам проекта: "Не должно быть националистического или ура-патриотического перехлеста. Нужно отразить объективный взгляд на нашу историю. Все должно быть основано на фактах и сделано в духе времени. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому. Над проектом ведут работу наши опытнейшие архитекторы, строители и историки".