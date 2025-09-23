Премьер-министр Беларуси о взаимодействии с ветвями власти: "Надо договариваться"

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в интервью проекта "Разговор у Президента" рассказал о принципах взаимодействия правительства с другими ветвями власти, в том числе с бывшим премьер-министром, и подчеркнул важность поиска компромиссов без обращения к главе государства как к "судье".

Комментируя поручение главы государства создать рабочую группу Нацбанка для решения экономических вопросов, Александр Турчин заявил о готовности к консолидированной работе.

"Мы всегда готовы к консолидированной работе с любыми здравомыслящими людьми. Мы в тесной связке работаем с нашими парламентариями, с администрацией Президента. Поэтому, на мой взгляд, ничего нового в этом нет. Любые здравомыслящие идеи и предложения правительство готово принимать", - отметил премьер.

При этом он затронул важную тему разрешения разногласий внутри власти. По словам Александр Турчина, зачастую спорные вопросы выносятся на уровень Президента, что он считает не всегда правильным.

"Понятно, что Президент всегда хочет услышать какие-то альтернативные мнения, но когда мы ставим президента в роли судьи, чтобы он принял за нас решение… Я считаю, что искусство компромисса - это важное искусство, поэтому надо договариваться", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что, когда есть общая цель развития страны, ведомственные интересы следует отодвигать на второй план в пользу решений, способствующих прогрессу экономики и общества.