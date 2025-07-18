"Пресечь надо железным образом" - Лукашенко поручил милиции разобраться с кражами

Белорусский лидер Александр Лукашенко 18 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании поручил разобраться с кражами и воровством в хозяйствах, сообщает БЕЛТА.

Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах и без привлечения милиции: "Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом".