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"Пресечь надо железным образом" - Лукашенко поручил милиции разобраться с кражами
Автор:Редакция news.by
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Белорусский лидер Александр Лукашенко 18 июля на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании поручил разобраться с кражами и воровством в хозяйствах, сообщает БЕЛТА.
Глава государства предупредил, что хорошо осведомлен о ситуации на местах и без привлечения милиции: "Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом".
Президент потребовал от милиции разобраться с этой проблемой: "Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку".