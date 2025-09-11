Президент Беларуси дал конкретные указания по движению к полной нормализации отношений с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал конкретные указания по движению к полной нормализации отношений с США. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, который принимал участие во встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с американской делегацией во главе с представителем Президента США Джоном Коулом, пишет БЕЛТА.

Глава государства принял Валентина Рыбакова с докладом, по итогам которого дипломат заявил журналистам следующее: "Президент дал совершенно конкретные, четкие указания по поводу того, каким образом нам двигаться дальше, чтобы реализовать все то, о чем шла речь на встрече Президента с американской делегацией, что нам нужно сделать для того, чтобы двигаться вперед к полной нормализации взаимоотношений между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами во всех сферах: политической, экономической, торговой и остальных".

"Конкретные указания даны. Будем выполнять все указания. Делать все для того, чтобы идти к полной нормализации отношений", - добавил Валентин Рыбаков.

Он отметил, что за годы между сторонами накопились различные вопросы, которые требуют срочного решения. "Потому что они просто мешают двигаться дальше, развивать наши взаимоотношения, - сказал дипломат. - У нас ввиду странной, мягко говоря, неправильной политики прежней администрации США накопился ряд вопросов санкционного характера. Вопросов, которые мешают нам реально, блокируют развитие и политических, и экономических, и торговых отношений, и отношений в любой другой сфере".

"Первый шаг американской стороной в этом направлении сделан, принято решение и объявлено об этом - снятие санкций с "Белавиа". Это небольшая часть того, что нам еще предстоит решить в ближайшем, я надеюсь, будущем. Но этот шаг важный, он показывает всем, в первую очередь нашим соседям, Евросоюзу, что надо просто разговаривать, надо вести диалог. Надо накопившиеся вопросы пытаться решать. Так, чтобы решения эти были приемлемы для всех сторон", - сказал Валентин Рыбаков.