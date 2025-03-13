Президент Беларуси: Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым

Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Москве по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

"Если Россия договорится с США - труба Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела и ведет себя до сих пор недальновидно", - заявил глава белорусского государства.

"Но самое главное - в очередной раз пообещав, обвести нас вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин сказал: "Хотел бы добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич. По поводу трубы для Европы, если США и Россия о чем-то договорятся. То да, действительно, если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу Европе, которая может получать дешевый российский газ".