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Президент Беларуси наградил почетного консула страны в Нови-Саде орденом Почета

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Директор совместного белорусско-сербского предприятия "Беларус-Агропанонка", почетный консул Республики Беларусь в Нови-Саде (Сербия) Драголюб Швоня был награжден орденом Почета. Соответствующий указ № 125 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 27 марта, сообщает БЕЛТА.

Этой награды Драголюб Швоня удостоен за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-сербского торгово-экономического, культурного, гуманитарного и межрегионального сотрудничества.

Александр Лукашенко