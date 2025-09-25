Президент Беларуси назвал "блестящей инициативой" предложение Путина по ДСНВ

"Блестящая инициатива", - сказал глава государства. Развивая тему, он обратил внимание на последовательную политику России и провел параллель с тематикой форума, где речь шла про развитие атомной энергетики, и в том числе про готовность России делиться своими передовыми технологиями в этой сфере. "Я сегодня говорил про атом. Все нас долбают: и агрессоры, и соагрессоры, и мы такие-сякие. А мы (прежде всего Российская Федерация) предлагаем миру: вот мирный атом, давайте развиваться, вот вам мирные технологии - берите. То же самое ДСНВ, - обратил внимание белорусский лидер. - Сколько бы мы тут не телепались про разные конфликты (это плохо, люди гибнут и так далее), но не дай бог мы не решим проблему, о которой вы сказали (касательно действия ДСНВ. - Прим. БЕЛТА), быть беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем: давайте договариваться. Не можете сегодня - давайте на год продлим договор и договоримся".