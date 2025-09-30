Президент Беларуси поддержал инициативу создать формат "СНГ плюс"

Фото: sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfa249-14b7-45a3-98e9-d3d488f14fad/conversions/539395d8-4da9-486d-a7a3-48b1c9db8820-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfa249-14b7-45a3-98e9-d3d488f14fad/conversions/539395d8-4da9-486d-a7a3-48b1c9db8820-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfa249-14b7-45a3-98e9-d3d488f14fad/conversions/539395d8-4da9-486d-a7a3-48b1c9db8820-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3dfa249-14b7-45a3-98e9-d3d488f14fad/conversions/539395d8-4da9-486d-a7a3-48b1c9db8820-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sputnik.by

Беларусь приветствует инициативу о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества с международными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщила БЕЛТА.

"Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств - участников Содружества с международными партнерами", - заявил глава государства.