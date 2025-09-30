3.64 BYN
Президент Беларуси поддержал инициативу создать формат "СНГ плюс"
Беларусь приветствует инициативу о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества с международными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, сообщила БЕЛТА.
"Беларусь приветствует инициативу наших казахстанских коллег о создании формата "СНГ плюс" в качестве новой платформы многостороннего сотрудничества государств - участников Содружества с международными партнерами", - заявил глава государства.
Говоря в целом о международной деятельности двух интеграционных объединений, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость на постоянной основе и на самом качественном уровне заниматься созданием благоприятной среды для продвижения на внешние рынки продукции ЕАЭС и СНГ.