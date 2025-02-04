Президент Беларуси подписал указ о страховании урожая сельхозкультур, скота и птицы в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля подписал указ № 48 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2025 году". Об этом сообщает БЕЛТА.

Документом утвержден перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также страховые тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой.

Установлены проценты возмещения в 2025 году ущерба на пересев при гибели сельскохозяйственных культур, при гибели (падеже), экстренном убое (уничтожении) скота и птицы.