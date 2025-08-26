Президент Беларуси поздравил молдаван с Днем Независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления молдавскому народу в связи с Днем Независимости. Об этом проинформировала БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Уверен, несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие молдавского народа позволят преодолеть сложности и обеспечить поступательное развитие вашей суверенной, самобытной и процветающей страны", - говорится в поздравлении.

Президент заверил, что Беларусь готова делиться своими достижениями в области государственного и социально-экономического строительства.

"Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии", - подчеркнул белорусский лидер.