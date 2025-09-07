Президент Беларуси поздравил Смольского с победой в гонке преследования

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления белорусскому биатлонисту Антону Смольскому с победой в гонке преследования на первом этапе Кубка Содружества. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Первый этап Кубка Содружества проходил в формате летнего биатлона на лыжероллерах в Сочи. На старт дистанции в 12,5 км бронзовый призер спринта Смольский уходил третьим в 17 секундах позади лидера. Белорус допустил одну ошибку на первом огневом рубеже, а по итогам второй стрельбы лежа вырвался вперед. Из десяти выстрелов на стойке Антон смазал один, что не помешало ему сохранить первое место. На финише Смольский почти на минуту опередил россиянина Никиту Поршнева, тройку призеров замкнул Олег Домичек.