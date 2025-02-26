Президент Беларуси поздравил военнослужащих 52-го поискового батальона с 30-летием подразделения

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 52-го отдельного специализированного поискового батальона с 30-летием со дня образования подразделения. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Уникальное подразделение Вооруженных Сил Республики Беларусь сегодня выполняет важные государственные задачи по поиску и увековечиванию памяти воинов, погибших в боях за Родину. Важно, что, возвращая из небытия имена героев, вы даете возможность родственникам узнать о судьбе своих близких", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что неоценим вклад батальона и в расследование фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также патриотическое воспитание молодежи на примере подвигов поколения победителей.

"Убежден, что та большая работа, которую воины-поисковики проводят по увековечиванию памяти защитников Родины, - это выражение признательности и исполнение священного долга белорусского народа перед предками, пожертвовавшими своими жизнями ради нашей свободы", - подчеркнул Президент.