Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщает БЕЛТА.

Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России.

В качестве площадки для проведения форума выбрано знаковое место - музей "АТОМ" на ВДНХ. Здесь расположена крупнейшая и самая современная в России экспозиция, которая рассказывает об истории освоения атомной энергии от начала советского атомного проекта и до наших дней.

Сразу по соседству на ВДНХ расположен павильон "Беларусь", где работают торговые и выставочные площадки. Ранее Александр Лукашенко давал поручения по организации эффективной работы на этой площадке. Поэтому не исключено, что, пользуясь случаем, он ознакомится с состоянием дел непосредственно на месте. "Мне важно, чтобы это было прибыльное мероприятие. Но еще важнее, чтобы там достижения страны были представлены. И самые высокие достижения, будь то продукты питания, одежда, техника или еще что-то, продавались через ВДНХ, через наш павильон. Это в сердце громадной России. Магазин, можно сказать", - сказал он на совещании в июне 2022 года.

Мероприятия атомного форума посетят представители более 100 государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Выставка и деловая программа форума соберут известных атомщиков, ученых, представителей госорганов, международных организаций, крупных компаний. Участие в "Мировой атомной неделе" принимают также белорусские предприятия и организации. На коллективном стенде Беларуси на выставке форума презентованы инновационные проекты в сфере атомной энергетики, промышленности, науки, образования, ядерной медицины. Центральное место в экспозиции занимает проект по сооружению и вводу в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции.

Ожидают в Москве и целый ряд высоких гостей. Кроме президентов России и Беларуси, также планируется участие лидера Мьянмы, премьер-министров Армении и Эфиопии, главы МАГАТЭ, высокопоставленных представителей Ирана, Узбекистана, Египта, республики Нигер и ряда специализированных организаций. Поэтому весьма вероятно, что на полях форума у Александра Лукашенко состоится ряд международных контактов. Ожидается и его выступление на мероприятии.