Президент Беларуси присутствовал на военном параде в Пекине

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся масштабный военный парад. В праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, принял участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также в центре событий - лидеры Глобального Юга, которые представляют большую часть человечества. Каждого из них лично приветствовали Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

До начала парада Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он пригласил Президента Беларуси посетить его страну в любое удобное время.

Все почетные гости расположились на высокой трибуне на Тяньаньмэнь.

Для Поднебесной война закончилась 2 сентября 1945 года. Разгром Японии стал символом сохранения единства страны. Но какой ценой? Китайские источники оценивают потери в 35 млн человек.

Размах действа сегодня соответствующий - 45 парадных расчетов, которые представляют все виды и рода войск Народно-освободительной армии Китая. Стоит отдельно отметить военно-космические силы, войска информационной поддержки и кибервойска.

Председатель КНР на параде отметил: "История напоминает людям, что весь мир связан общими интересами и общей судьбой. Лишь в том случае, когда разные страны и нации будут относиться друг к другу как к равным, жить в мире и согласии, они смогут защитить общую безопасность, искоренить источник войны и избежать повторения исторической трагедии". Китайский лидер также сердечно поблагодарил иностранные правительства, оказавшие в свое время поддержку и помощь в отражении внешней агрессии, поприветствовал гостей, которые прибыли на торжество.

Этот год особенный - и для Китая, и для Беларуси. Самым трагическим событием в истории нашей страны стала Великая Отечественная война. Она унесла жизнь каждого третьего белоруса. В Беларуси очень хорошо знают цену мирного неба и бережно хранят историческую память. О чем свидетельствует и большой парад в честь Великой Победы, который состоялся в Минске.

Празднование в Пекине совпало с проведением исторического саммита Шанхайской организации сотрудничества, где собрались более 20 мировых лидеров. Беларусь впервые принимала участие в форуме как полноправный участник объединения.

Александр Лукашенко поздравил Китай по случаю 80-летия Победы: "Мероприятия по этому поводу как раз свидетельствуют о том, что великий китайский народ вместе с дружной семьей ШОС не даст изменить историю. Там мы были вместе. Думаю, что и в будущем, как когда-то советский и китайский народы были вместе, мы будем так же вершить судьбу человечества"