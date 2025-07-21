Президент Беларуси провел переговоры с губернатором Самарской области

Совместные проекты в машино- и станкостроении, аграрной и авиасфере. 21 июля во Дворце Независимости обсудили, чем Минск может быть полезен Самаре и чем Самара Минску.

Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Президент отметил, что Беларусь открыта к предложениям, особенно в сфере создания совместных производств.

Кроме того, Минск пересматривает работу своих дипломатов на Западе, чтобы освободить ресурс для более плотной работы на Востоке, в том числе и регионах Российской Федерации.

Минск и Самара давно и успешно торгуют. В 2024 году товарооборот составил почти 3 млрд долларов. Это один из самых высоких показателей среди российских регионов. Беларусь поставляет в Средневолжский край шины, продукты, тракторы и другую спецтехнику. В обратном направлении идет сырая нефть, аккумуляторы и другие продукты химической отрасли.

Расстояние между Минском и Самарой больше 1,7 тыс. км. Вглубь от Москвы они считаются настоящим центром России, причем центром индустриальным. В советское время здесь были построены крупные заводы, включая авиационный, куйбышевский подшипниковый, металлургический, нефтеперерабатывающий. Всего около 400 предприятий работают на экономику региона.

Молодой губернатор приехал в Минск не впервые. До назначения он был заместителем главы Тульской области, поэтому механизмы сотрудничества понимает. Но сейчас будет принимать решения уже в новом статусе - первого лица.

Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494c7a73-8763-460a-b816-93dfe422d215/conversions/92f85d9b-69d2-4277-ad08-a006d58feb39-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494c7a73-8763-460a-b816-93dfe422d215/conversions/92f85d9b-69d2-4277-ad08-a006d58feb39-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494c7a73-8763-460a-b816-93dfe422d215/conversions/92f85d9b-69d2-4277-ad08-a006d58feb39-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/494c7a73-8763-460a-b816-93dfe422d215/conversions/92f85d9b-69d2-4277-ad08-a006d58feb39-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент сразу обозначил, белорусы открыты к сотрудничеству, тем более что у сторон похожие компетенции. Здесь нужно идти не в "конкуренцию", а в партнерство. Акцент на перспективу делают на совместные предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вы не единожды бывали в Беларуси и хорошо знаете, надеюсь, нашу страну. Были конкретные предложения по работе с Беларусью. Вы должны знать, что мы очень трепетно к этому относимся и будем готовы всегда содействовать реализации нашей договоренности. Если мы о чем-то договоримся, знайте, что мы обязательно эти договоренности выполним. Мы поставили перед собой задачу. С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации. Тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток".

"Что касается задач, центральная задача - увеличение несырьевого экспорта, наращивание промкооперации, выпуск нашего союзного продукта. Мы готовы вместе создавать совместные предприятия, и прежде всего в Самарской области, потому что очень мощная в промышленном отношении, перспективные предприятия (в этом российском регионе. - Прим.). Мы хотели бы сотрудничать. Конечно, в результате этого сотрудничества мы получили бы новые компетенции, а вы получили бы хороших, мозговитых людей в Беларуси, которые могли бы сотрудничать и создавать совместный продукт", - заявил Президент.

Товарооборот между сторонами очень приличный - в 2024 году составил почти 3 млрд долларов. Беларусь успешно поставляет туда продукты, шины, пластик и, конечно, технику. Минский автозавод активно обновляет самарские автопарки. За последние два года было поставлено более 120 единиц пассажирской техники. Буквально на днях прибыла и первая партия дизельных автобусов (их порядка 20) для апгрейда городских линий Тольятти. Еще часть машин доедет до конца 2025 года.

Сергей Шуляк, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Немаловажным направлением является сотрудничество в области поставки грузовой техники для коммунальных служб, для дорожных служб. Во время визита губернатора акцент делался на поставку таких машин. Мы продемонстрировали образцы этой техники и надеемся, что будем участвовать в конкурсах, которые будут объявлены в ближайшее время на закупку такой техники до конца текущего года".

Техника "АМКОДОРА", трамваи от "БКМ Холдинга", а также световое оборудование. В проработке - создание белорусского торгово-сервисного хаба в этом российском регионе. Надо помнить, что Самарский регион - это еще и развитая авиапромышленность. Здесь производят, ремонтируют и обслуживают самолеты. Также здесь же находятся и ключевые предприятия российской космической отрасли: "Прогресс", "Тяжмаш" и "Авиакор".

"Космос, ракетостроение, авиастроение - вот то, что нас очень интересует в Самаре. Ракетостроение у вас на высочайшем уровне", - сказал глава государства.

Он отметил, что в части разработок для космоса Беларусь сотрудничает с Россией. Речь идет в том числе о создании искусственных спутников Земли, различных чипов и прочего.

"Мы переживали, что останемся без них. У нас предприятия эти сохранены - "Интеграл", "БелОМО" и прочие, которые делают и оборудование для производства этих чипов. Сегодня обходимся. Все летает", - отметил Президент Беларуси.

"К вашим услугам здесь все, что вас заинтересует, что вы попросите. Для вас мы все сделаем. Для нас интересен ваш опыт по ракетостроению и самолетостроению", - подчеркнул белорусский лидер.

"Благодаря договоренностям с Президентом России в Беларуси серьезно продвинулись в сфере авиастроения. Это в том числе совместный проект по созданию 19-местного многоцелевого самолета "Освей", производство комплектующих. Самолет "Освей" мы создадим обязательно. Мы выполним свои обязательства. Мы готовы здесь работать. Вы знаете, что у нас мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, по бронетехнике. Мы ее развиваем до уровня производства, чтобы мы могли не только ремонтировать, но и производить. Начинали с каких-то узлов, особенно в самолетостроении, сейчас вышли на более высокий уровень. В этом плане у нас очень большой интерес к вашим предприятиям. Думаю, что здесь тоже мы найдем точки нашего соприкосновения", - сказал Президент.

В ответном слове губернатор выразил такое же стремление к сотрудничеству и благодарность за открытость, но начал, как он сам сказал, с почетной миссии - после этого диалога становится многое понятно об отношении.

Вячеслав Федорищев на переговорах с Президентом Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec938ad-8d03-4ac8-a4a9-a71326ebf281/conversions/bf7e84fa-e4c8-4318-b8d4-66d7a544dec7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec938ad-8d03-4ac8-a4a9-a71326ebf281/conversions/bf7e84fa-e4c8-4318-b8d4-66d7a544dec7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec938ad-8d03-4ac8-a4a9-a71326ebf281/conversions/bf7e84fa-e4c8-4318-b8d4-66d7a544dec7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fec938ad-8d03-4ac8-a4a9-a71326ebf281/conversions/bf7e84fa-e4c8-4318-b8d4-66d7a544dec7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Во-первых, разрешите мне выполнить почетную миссию: очень много самарцев передавали Вам большой привет. Вас в Самаре любят, знают и всегда приглашают в гости. Проведя огромное количество встреч с сельхозпроизводителями, промышленностью, всегда слышал одно: когда в Беларусь приедете, пригласите, пожалуйста, Александра Григорьевича в Самару", - рассказал Вячеслав Федорищев.

Александр Лукашенко заверил главу региона, что с глубочайшим уважением относится к Самарской области и ее жителям.

"Это мои люди, это также наши люди. Поэтому им стыдно за меня не будет здесь", - сказал Президент.

"Я работаю уже не в первом субъекте Российской Федерации, до этого работал в Тульской области. Всегда вопросы экономического сотрудничества с Беларусью были на первом месте", - отметил губернатор Самарской области.

Еще одна точка приложения - аграрные проекты. Хоть Самара и стоит на Волге, география накладывает свои риски - здесь часто бывает засуха. Тем не менее, основным у них являются поля, зерно, есть даже аквакультуры - выращивают женьшень. Хуже обстоят дела с животноводством, тех, кто готов работать в этом направлении, активно поддерживают. В основном фермеры молодые.

"Мы сейчас очень внимательно смотрим на развитие нашего сельского хозяйства. Вместе с министром приехало порядка пяти руководителей крупного агропромышленного бизнеса. Мы видим взаимодействие не только в технике, которая всегда пользуется очень хорошим спросом в Российской Федерации, технике, которая здесь производится, но и в совместном производстве некоторых образцов и образования по двум направлениям - это наши агропромышленные университеты и технологические, которые занимаются в том числе беспилотными технологиями. Договорились о том, что со следующего года мы дадим возможность обучения студентам из республики в наших университетах. Будем также говорить о том, чтобы наши ребята рассматривали белорусские университеты", - отметил губернатор Самарской области.