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Президент Беларуси сообщил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что вечером 14 марта у него запланирована встреча с Президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, российский коллега поделится подробностями состоявшихся накануне, 13 марта, переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вечером 13 марта Владимир Путин принимал в России Уиткоффа. В ходе встречи спецпосланник передал российской стороне новые данные по ситуации в Украине. Владимир Путин, в свою очередь, воспользовался этой возможностью, чтобы через Уиткоффа направить определенные сигналы и сведения для Дональда Трампа, уточнил представитель Кремля.
Выступая в Совете Федерации, Александр Лукашенко отметил: "Сегодня вечером с Владимиром Владимировичем встретимся - если он встречался вчера с этим американским представителем, по-моему, говорил, что будет встречаться - расскажет, как там было".