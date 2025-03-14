Президент Беларуси сообщил, что Путин расскажет ему о переговорах с США по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что вечером 14 марта у него запланирована встреча с Президентом России Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, российский коллега поделится подробностями состоявшихся накануне, 13 марта, переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вечером 13 марта Владимир Путин принимал в России Уиткоффа. В ходе встречи спецпосланник передал российской стороне новые данные по ситуации в Украине. Владимир Путин, в свою очередь, воспользовался этой возможностью, чтобы через Уиткоффа направить определенные сигналы и сведения для Дональда Трампа, уточнил представитель Кремля.