Президент Беларуси в Пекине встретился с лидерами Зимбабве, Конго, КНДР и премьер-министром Словакии
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине провел новые встречи с зарубежными лидерами, которые были на торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, сообщает БЕЛТА.
"Встреча добрых друзей и партнеров", - таким комментарием Telegram-канал "Пул Первого" сопроводил фотографии неформальных встреч белорусского лидера с президентами Зимбабве и Конго Эммерсоном Мнангагвой и Дени Сассу-Нгессо.
"Общались долго. Обсудили дальнейшие совместные планы. В частности, углубленную модернизацию экономики Зимбабве в промышленности и сельском хозяйстве. Обсудили и новую программу для Зимбабве, которую планирует сделать Беларусь", - приводит дополнительные подробности ресурс.
Эммерсон Мнангагва поблагодарил Александра Лукашенко за сохранение продовольственной безопасности в регионе и пригласил посетить Зимбабве еще раз.
Глава белорусского государства также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Как сообщалось, до начала парада в Пекине Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пригласил Президента посетить его страну в любое удобное время.