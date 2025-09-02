Президент Беларуси в Пекине встретился с лидерами Зимбабве, Конго, КНДР и премьер-министром Словакии

Фото: Синьхуа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e1c8d03-dce8-4a2e-bf76-c092bccfd0fc/conversions/be3443b0-d4c2-4ab9-8c76-07e349045e60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e1c8d03-dce8-4a2e-bf76-c092bccfd0fc/conversions/be3443b0-d4c2-4ab9-8c76-07e349045e60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e1c8d03-dce8-4a2e-bf76-c092bccfd0fc/conversions/be3443b0-d4c2-4ab9-8c76-07e349045e60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e1c8d03-dce8-4a2e-bf76-c092bccfd0fc/conversions/be3443b0-d4c2-4ab9-8c76-07e349045e60-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Синьхуа

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине провел новые встречи с зарубежными лидерами, которые были на торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, сообщает БЕЛТА.

"Встреча добрых друзей и партнеров", - таким комментарием Telegram-канал "Пул Первого" сопроводил фотографии неформальных встреч белорусского лидера с президентами Зимбабве и Конго Эммерсоном Мнангагвой и Дени Сассу-Нгессо.

"Общались долго. Обсудили дальнейшие совместные планы. В частности, углубленную модернизацию экономики Зимбабве в промышленности и сельском хозяйстве. Обсудили и новую программу для Зимбабве, которую планирует сделать Беларусь", - приводит дополнительные подробности ресурс.

Эммерсон Мнангагва поблагодарил Александра Лукашенко за сохранение продовольственной безопасности в регионе и пригласил посетить Зимбабве еще раз.

Глава белорусского государства также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.