Президент Беларуси в Пекине встретился с лидерами Зимбабве, Конго, КНДР и премьер-министром Словакии

Парад в Китае
Фото: Синьхуа

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пекине провел новые встречи с зарубежными лидерами, которые были на торжествах по случаю 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, сообщает БЕЛТА.

"Встреча добрых друзей и партнеров", - таким комментарием Telegram-канал "Пул Первого" сопроводил фотографии неформальных встреч белорусского лидера с президентами Зимбабве и Конго Эммерсоном Мнангагвой и Дени Сассу-Нгессо.

"Общались долго. Обсудили дальнейшие совместные планы. В частности, углубленную модернизацию экономики Зимбабве в промышленности и сельском хозяйстве. Обсудили и новую программу для Зимбабве, которую планирует сделать Беларусь", - приводит дополнительные подробности ресурс.

Эммерсон Мнангагва поблагодарил Александра Лукашенко за сохранение продовольственной безопасности в регионе и пригласил посетить Зимбабве еще раз.

Глава белорусского государства также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Как сообщалось, до начала парада в Пекине Александр Лукашенко пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пригласил Президента посетить его страну в любое удобное время.

