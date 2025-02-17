Президент бизнесу: Любое предприятие должно работать на Беларусь

Стимулирование развития предпринимательского сектора обсудили на встрече у Президента. Основной посыл Президента простой - в работе нужно исходить исключительно из интересов экономики своей страны.

"Прошу обратить внимание прежде всего чиновников (в правительстве и администрации): у нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет", - подчеркнул глава государства.

Говоря об участниках встречи, Александр Лукашенко рассказал, что просил пригласить успешно работающих предпринимателей. "Потому что кто, как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад предпринимательской деятельности, знаете, что нужно для развития частного бизнеса и предпринимательства в Беларуси, - отметил Президент. - Вместе с вами я имею возможность сегодня обсудить пути дальнейшего развития предпринимательства. Вы все имеете солидный опыт работы и на внутреннем, и на внешних рынках. Прошли через преодоление постковидных последствий, научились справляться с санкционным давлением со стороны недружественных нам стран, другими барьерами. Ответственно ведете собственное дело и при этом занимаетесь благотворительностью".

Александр Лукашенко напомнил, что ранее в Беларуси были приняты такие прорывные документы, как Директива № 4 и Декрет № 7, введен целый комплекс упрощений и новшеств. "Как я знаю, они были высоко оценены вами, позволили кардинально оживить инициативу предпринимательства. Вот только не могу понять, что же сдерживает эту инициативу. Хотелось бы от вас услышать это, - сказал Президент. - Да и в последние годы мы существенно продвинулись в развитии экосистемы для бизнеса: перевели в электронный формат, как вы требовали, все услуги по регистрации и ликвидации бизнеса; расширили возможности применения цифровой подписи; осовременили закон о предпринимательской деятельности, позволяющий масштабировать бизнес без лишней бюрократии. Готовы, если нужно, еще раз сделать шаг в этом направлении".

Также государство по мере возможности подставляет малому и среднему бизнесу финансовое плечо.

"Вместе с тем любая сфера требует качественной модернизации", - отметил глава государства.

Особое внимание будет уделено бизнесу в регионах. В своем докладе первый вице-премьер Николай Снопков отметил - частный бизнес активно поддержал инициативу Президента "Один район - один проект" и реализует более половины проектов в регионах.

Президент: Мы частный сектор будем поддерживать

"Из 208 реализуемых проектов в регионах 116 реализуются малым и средним бизнесом. Объем инвестиций в эти проекты - 40 % от общего объема и 65 % - это количество создаваемых рабочих мест от общего объема, или почти 7 тыс. человек", - рассказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

"То есть здесь создается больше половины частных предприятий. Государственной формы собственности вы помогаете из республиканского бюджета, а частникам нет?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Нет, здесь мы помогаем всем. В данном случае условия равные. Создан один финансовый продукт (финансирование под 8 % годовых на восемь лет), он одинаковый для всех", - пояснил Николай Снопков.

"Я это специально подчеркнул, чтобы предприниматели, бизнесмены понимали, что, если государство определяет какую-то программу, как "Один район - один проект", мы в одинаковые условия ставим всех - и частников, и предприятия государственной формы собственности, - заявил Президент. - Если вас устраивают такие условия, выравнивайтесь с предприятиями государственной формы собственности и работайте. Если нет, смотрите сами. И потом, не надо равняться с государственными. Государственным предприятиям мы порой навязываем такие обратные требования, которые вам не снились. Тем не менее, это главное, чтобы вы понимали: равные условия для всех, кто работает на государство, на народ, честно работает, по закону и уплачивает налоги".

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"Не только равные условия. Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает - голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите, но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу. Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет. Это я вам гарантирую. Но государственный интерес прежде всего. Я человек такой, но дело не в этом. А дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись", - подчеркнул глава государства.

Президент предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов

Президент предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов, которые получат "индульгенцию" от проверок. Если речь идет о равных условиях с госпредприятиями, то и контроль должен быть аналогичный. Президент акцентировал внимание в Беларуси в равной степени заинтересованы, чтобы частный и государственный секторы, а также иностранные предприятия работали на благо людей и страны.

Президент: Любое предприятие должно работать на государство

Александр Лукашенко рассказал, что недавно ему поступило письмо из правительства, касающееся развития деятельности маркетплейса Wildberries в Беларуси.

"Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством. И так далее, и тому подобное. Если так - милости просим. Но еще надо учесть одну вещь. Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей. И не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих - эдакие. Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так (я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет), такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий", - обратил внимание белорусский лидер.

Государство не собирается возводить искусственные барьеры для частного бизнеса

Что касается декриминализации экономических рисков, важно работать честно и прозрачно - это главное правило! Государство не собирается возводить искусственные барьеры для частного бизнеса. Среди проблемных вопросов остается излишняя зарегулированность.

Снопков: Бюрократия - это гидра, ее нужно вырезать на корню

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Условия в законодательстве либерализировать не нужно. Нужно провести большую работу по дебюрократизации, радикальную работу по регуляторной среде. Бюрократия, по его словам, порой зашкаливает, особенно с точки зрения процедурных вопросов, сроков, наличия многих субъективных факторов".

"Вот это мы, не побоюсь этого слова, на корню должны вырезать. Этим правительство будет заниматься со всей ответственностью, от успеха этой работы реально зависит развитие бизнеса, - подчеркнул первый вице-премьер. - Бюрократия - это такая гидра, которая не может разрушить себя сама. Ее можно разрушить только извне. Поэтому на самом деле эта задача основная".

По его словам, после такой жесткой, рациональной и прагматичной ревизии все процедуры предстоит перевести в цифровое поле.

"Мы уверены, что это создаст ту атмосферу простоты, комфорта, которая нужна бизнесу", - добавил он.