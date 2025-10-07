3.68 BYN
В Литве проходят учения гражданской обороны
Автор:Редакция news.by
По всей Литве сирены, спецмашины и массовая эвакуация - все это часть масштабных учений гражданской обороны. Они направлены на проверку готовности страны к чрезвычайным ситуациям.
По всей стране работала система SMS-оповещения. Но, как отмечают местные СМИ, не все жители получили сообщения на телефоны, часть системы дала сбой.
Вместе с тем планируют провести репетицию массовой эвакуации. На данный момент сотни человек были выведены из города через центральный ж/д вокзал и доставлены в легкоатлетический манеж.
Подобные действия вызывают у населения лишь сомнения. Если целью считать внушение паники и страха, то она вполне достигнута.