В Литве проходят учения гражданской обороны

По всей Литве сирены, спецмашины и массовая эвакуация - все это часть масштабных учений гражданской обороны. Они направлены на проверку готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

По всей стране работала система SMS-оповещения. Но, как отмечают местные СМИ, не все жители получили сообщения на телефоны, часть системы дала сбой.

Вместе с тем планируют провести репетицию массовой эвакуации. На данный момент сотни человек были выведены из города через центральный ж/д вокзал и доставлены в легкоатлетический манеж.