3.68 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Подготовку инженерных кадров обсудили в Гомеле
Гомель стал площадкой обсуждения качества подготовки инженерных кадров, взращивания специалистов со школьной скамьи.
Своим опытом делились представители вузов, Министерства образования, профильных отраслевых министерств, а также руководители крупнейших холдинговых гигантов. На сегодняшний день в инженерных классах занимается 6,5 тыс. школьников. Обучение в вузах продолжают около 80 % выпускников. Чтобы обеспечить промышленный сектор страны новыми высококлассными кадрами, необходимо детально отработать переход студентов в категорию работников предприятий.
"В рамках проведения первой национальной школы ректоров мы выработали подходы, что руководители промышленных предприятий, главные инженеры, конструкторы, безусловно, должны принимать участие в образовательном процессе. Для этого в настоящее время с Министерством труда и социальной защиты отрабатываем возможность на законодательном уровне урегулировать данные вопросы. Это очень важно для студентов, это очень важно для преподавательского состава", - рассказал Андрей Иванец, министр образования Беларуси.
На Гомельском заводе литья и нормалей участники заседания увидели, как работают учебные мастерские. В целом по стране на базе предприятий их создано 55.