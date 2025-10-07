Подготовку инженерных кадров обсудили в Гомеле

Своим опытом делились представители вузов, Министерства образования, профильных отраслевых министерств, а также руководители крупнейших холдинговых гигантов. На сегодняшний день в инженерных классах занимается 6,5 тыс. школьников. Обучение в вузах продолжают около 80 % выпускников. Чтобы обеспечить промышленный сектор страны новыми высококлассными кадрами, необходимо детально отработать переход студентов в категорию работников предприятий.

"В рамках проведения первой национальной школы ректоров мы выработали подходы, что руководители промышленных предприятий, главные инженеры, конструкторы, безусловно, должны принимать участие в образовательном процессе. Для этого в настоящее время с Министерством труда и социальной защиты отрабатываем возможность на законодательном уровне урегулировать данные вопросы. Это очень важно для студентов, это очень важно для преподавательского состава", - рассказал Андрей Иванец, министр образования Беларуси.