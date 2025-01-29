RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Президент Ирана поздравил Лукашенко с победой на выборах

Изображение

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Активное участие белорусов в выборах отражает их решимость и намерение строить светлое будущее. Я уверен, что отношения двух дружественных стран Ирана и Беларуси и взаимовыгодное сотрудничество во всех областях двустороннего, регионального и международного взаимодействия в период нового президентского срока Вашего Превосходительства станут крепче, чем прежде", - говорится в поздравлении.

Масуд Пезешкиан пожелал Александру Лукашенко здоровья и успеха, а народу Беларуси - благополучия.

выборы 2025Александр ЛукашенкоИран